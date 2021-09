Programa CNH Pai D’égua já registra mais de 100 mil inscrições

Em menos de uma semana após o início das inscrições, o Programa Social CNH Pai D’égua, instituído pelo Governo do Pará, já conta com mais de 100 mil candidatos inscritos. Destinado a pessoas de baixa renda a partir de 18 anos, o programa objetiva formar, qualificar e habilitar esses jovens como condutores de veículos automotores de forma gratuita, ampliando, assim, a inclusão social e a oferta de emprego.

Desde a última terça-feira (21), o Departamento de Trânsito do Estado (Detran), responsável pela execução do Programa, abriu o prazo para as inscrições, que prosseguem até o dia 30 de setembro.

Superando todas as expectativas de participação, até o final da tarde desta quinta-feira (23) o sistema do Detran já registrava milhares de inscrições. Inicialmente, foram oferecidas 5 mil vagas, mas a grande procura, ainda no primeiro dia de inscrição, fez o governador Helder Barbalho decidir ampliar para mais 5 mil vagas, beneficiando 10 mil pessoas, que serão selecionadas já neste primeiro ano de implementação do Programa.

“A grande procura dos candidatos mostra a grandiosidade e o alcance do Programa, que, sem dúvida nenhuma, já é considerado uma das iniciativas sociais mais importantes do Governo do Pará para auxiliar pessoas de menor renda no nosso Estado”, frisou o diretor-geral do Detran, Marcelo Guedes.

Divisão das vagas – De acordo com o decreto que instituiu a “CNH Pai D’égua”, 60% do total de vagas serão asseguradas ao grupo CNH Metropolitana “Pai D’égua”, destinado aos candidatos domiciliados nos municípios da Região Metropolitana de Belém, e 40% para o grupo CNH Interior “Pai D’égua”, para candidatos que residem nos demais municípios do Estado.

Poderão solicitar adesão ao Programa os candidatos à primeira habilitação (permissão para dirigir) nas categorias A, B e AB; mudança da categoria/adição de atividade remunerada de B para C, B para D e C para D, e adição de categoria A ou B. O Detran alerta que as inscrições só podem ser feitas pelo site oficial do órgão (www.detran.pa.gov.br).

Serão reservados 10% das vagas para pessoas com deficiência, 30% para mulheres e 30% para estudantes entre 18 e 25 anos, que tenham concluído o ensino médio. Todos os candidatos devem comprovar inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

O Programa CNH Pai D’égua foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) e sancionado pelo governador Helder Barbalho em junho deste ano. Com acesso gratuito às autoescolas, a iniciativa constitui-se em política pública de inclusão social de jovens que não podem custear a formação exigida pelos órgãos de trânsito para emissão da Carteira Nacional de Habilitação.

Por Leidemar Oliveira (DETRAN)

Fonte: Agência Pará