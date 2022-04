Programa “Creche Por Todo o Pará” vai entregar novo Centro de referência em ensino infantil para atender 525 crianças

O Governo do Estado por meio do Programa “Creches Por Todo o Pará”, vai entregar em breve o Centro de Referência em educação Infantil Professor Orlando Bitar, que vai atender 525 crianças, na educação infantil, com idades de 02 a 5 anos. O local fica localizado na Avenida Governador José Malcher, bairro Nazaré, em Belém.

O Centro de Referência vai oferecer para centenas de mães e pais, a oportunidade de deixar suas crianças em um local com segurança, e ainda gratuito, para que assim as mães e pais consigam trabalhar mais tranquilos na certeza de que seus filhos estarão em um local assegurado.

O novo local também vai oferecer capacitação para os profissionais que atuarão nas 149 unidades do programa. Serão 19 salas, divididas entre maternal I, maternal II, pré I e pré II, além dos espaços pedagógicos, como biblioteca infantil, sala multimidia, consultório dentário, brinquedoteca, sala de dança, área recreativa coberta, quadra poliesportiva, enfermaria e refeitório. Uma estrutura completa para atender todas as crianças de maneira humanizada e totalmente gratuita.

Segundo a Secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, o Trabalho será composto por vários órgãos responsáveis pela proteção da infância.

“É um salto muito grande, uma demonstração do Governo do Pará de que vai muito além daquilo que é responsabilidade. Está de parabéns o governador, que está junto com a primeira-dama, Daniela, coordenando, no propósito de avançar na proteção à infância, consolidando essa política de proteção. O Projeto ‘Creche por Todo o Pará’ é o maior projeto de proteção à infância deste Estado, e com certeza vai obter resultados extremamente satisfatórios a partir das suas conclusões”, afirmou a titular da Seduc.

O programa creche-escola vai funcionar em regime de colaboração entre Estado e prefeituras. Cada unidade escolar terá a capacidade para tender 200 crianças, de 0 a 5 anos, em dez salas de aula, berçário, lactário e toda estrutura necessária para educação infantil, como área recreativa coberta, brinquedoteca, sala multiuso, auditório e biblioteca.

Serão mais de 30 mil vagas que irá beneficiar milhares de famílias, e mais de R$ 400 milhões do Tesouro Estadual serão investidos na construção de 149 creches nos 144 municípios paraenses. Nas cidades com maior índice populacional serão erguidas duas estruturas.

O Programa foi criado pela Lei n° 9.256, de 13 de abril de 2021, o programa “Creches Por Todo o Pará”, executado por meio da Seduc, é uma ação governamental pioneira, que visa enfrentar o déficit de vagas na educação infantil, além de fortalecer a educação básica.

As prefeituras municipais serão responsáveis pela cessão do imóvel (terreno), administração do espaço e prestação dos serviços nas creches, cabendo ao estado a responsabilidade pela execução e entrega das obras, e ainda pelos equipamentos didático-pedagógicos.

Os gestores municipais irão assumir as creches, assim que as unidades forem entregues pelo Estado. Os espaços de aprendizagem serão construídos obedecendo a um modelo padronizado, previamente estabelecido pela equipe técnica da Seduc.

Na primeira sexta-feira(1) de abril, o Governador do Estado Helder Barbalho, assinou uma Ordem de Serviço para a construção da creche em Abaetetuba, no Baixo Tocantins, já são 50 unidades garantidas pelo programa.

Foto: Jader Paes / Ag.Pará-rquivo