Programa de Agricultura Familiar da BBF apresenta safra recorde e premia os melhores agricultores da região

Agricultores Familiares que cultivam dendê nas regiões de Tomé-Açu, Acará, Concórdia e Moju foram premiados pela Brasil BioFuels (BBF) na última quinta-feira, 09. A cerimônia foi um reconhecimento do Programa de Agricultura Familiar desenvolvido pela empresa e que incentiva mais de 400 agricultores familiares no Pará.

Os prêmios, entregues no auditório da empresa na sede industrial, no município de Moju, celebram o resultado recorde obtido pelas famílias parceiras, com a entrega de mais de 37 mil toneladas de palma de óleo produzidas pelos 414 agricultores pertencentes ao programa no ano de 2022. Ao todo, a produção garantiu uma receita de mais de R$ 30 milhões às famílias que trabalham no cultivo palma de óleo.

A safra recorde dos agricultores familiares é incentivada pela BBF com o fornecimento de mudas, permuta para compra de fertilizantes com preços acessíveis, assistência técnica com especialistas no cultivo de dendê, auxílio para crédito bancário, estímulos à melhoria contínua e garantia de compra dos frutos a preços competitivos do mercado. Só em 2022, a quantidade de assistência técnica em campo proporcionada pela empresa ultrapassou a marca duas mil visitas.

No evento, que contou com recepção dos agricultores, café da manhã, visita na indústria de Moju e entrega dos prêmios/brindes, a BBF premiou ainda 14 agricultores destaques em suas produtividades durante o ano e que celebraram a marca de mais de R$ 3 milhões recebidos como resultado de suas produções.

Para dona Maria Antônia da Silva, destaque como agricultora Mulher de 2022, essa é uma conquista jamais vista em seus mais de 30 anos de agricultora familiar. “Foi graças à BBF que conseguimos este recorde histórico no cultivo de dendê. Todo agricultor produz com amor e garra, mas sem suporte não temos como garantir uma produção com alta qualidade. Então, essa é uma conquista de todos nós.”, destaca dona Maria Antônia.

Outro agricultor destaque foi Carivaldo Barbosa, com a entrega mais de 22 toneladas para a Brasil BioFuels. “Tenho muitos amigos na agricultura familiar que não conseguem dar continuidade em suas produções por falta de assistência. Mas aqui, na BBF, nós temos todo tipo de suporte. Da visita técnica ao carregamento da logística, para que nos preocupemos somente com nossa produção”, disse Carivaldo. “É uma parceria que dá muito certo, pois, temos confiança um no outro e sabemos que podemos contar com a empresa para nos auxiliar em todas nossas entregas”, conta o produtor.

SOBRE A BBF

A Brasil BioFuels (BBF), empresa brasileira fundada em 2008, é a maior produtora de óleo de palma da América Latina, com área cultivada superior a 68 mil hectares e produção de cerca de 200 mil toneladas/ano óleo. A empresa é pioneira na criação de soluções sustentáveis para a geração de energia renovável nos sistemas isolados, com usinas termelétricas movidas a biocombustíveis produzidos na região. Sua atividade agrícola recupera áreas que foram degradadas até 2007 na Amazônia, seguindo o Zoneamento Agroecológico da Palma de Óleo (ZAE), aprovado pelo Decreto 7.172 do Governo Federal, de 7 de maio de 2010.

A BBF criou um modelo de negócio integrado em que atua do início ao fim da cadeia de valor – desde o cultivo sustentável da palma de óleo, extração do óleo bruto e produção de bicombustíveis, até a geração de energia renovável – com ativos totalizando cerca de R$ 2,1 bilhões e atividades gerando mais de 6 mil empregos diretos na região Norte do Brasil. As operações da BBF estão situadas nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e Pará, compreendendo 38 usinas termelétricas (25 em operação e 13 em implementação), 3 unidades de esmagamento de palma de óleo, 1 extrusora de soja e 1 indústria de biodiesel.

A empresa está expandindo sua oferta de biocombustíveis e firmou parcerias para produção de Combustível Sustentável de Aviação (SAF) e de Óleo Vegetal Hidrotratado (HVO), também chamado de diesel verde. Os novos combustíveis sustentáveis serão produzidos a partir de 2025 na primeira Biorrefinaria do país, em fase de construção na Zona Franca de Manaus.

Imagens: Consultoria/BBF