Programa de Apoio a Projetos Locais 2023 do Instituto Alcoa receberá inscrições a partir do dia 13 de março

O Programa de Apoio a Projetos Locais, uma realização anual do Instituto Alcoa para contribuir com sua missão de promover coletivamente a educação e o desenvolvimento dos territórios nos quais atua, receberá inscrições de projetos de 13 de março a 25 de abril. A iniciativa apoiará projetos locais desenvolvidos por organizações da sociedade civil e/ou do Poder Público nas áreas prioritárias para o Instituto – educação com foco em ensino fundamental e geração de trabalho e renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa. Além disso, como parte do compromisso de contribuir para a redução das desigualdades e promover, cada vez mais, espaços inclusivos e diversos para todas as pessoas, o Programa de Apoio a Projetos também incentiva o desenvolvimento de iniciativas que auxiliem e estimulem a inclusão de mulheres, grupos étnico-raciais, pessoas com deficiência e do público LGBTQIA+.

“Nós acreditamos que os projetos comunitários têm a capacidade de transformar os territórios em que estamos presentes, através de uma agenda coletiva de desenvolvimento local.

Sabemos da potência da sociedade civil e de suas comunidades, e é por isso que atuamos em conjunto com diferentes atores, para que possamos promover iniciativas em prol de uma sociedade cada vez mais inclusiva e equitativa” explica Monica Espadaro, Diretora Executiva de Operações do Instituto Alcoa.

CRITÉRIOS

Serão priorizados projetos nas regiões de atuação do IA: Juruti (PA); Divinolândia (SP), Poços de Caldas e Caldas (MG); São Luís, Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar (MA).

Organizações com no mínimo dois anos de existência, projetos realizados nas localidades elegíveis e iniciativas com duração máxima de dois anos são alguns dos critérios para participar do edital.



Os projetos devem conter: 1) foco nas áreas prioritárias do Instituto Alcoa; 2) objetivo de implementação, expansão, aperfeiçoamento ou disseminação de propostas já existentes; 3) valor solicitado ao Instituto Alcoa entre R$ 50 mil e R$ 250 mil; 4) perspectiva de continuidade e sustentabilidade das ações após o encerramento do apoio; 5) ao menos uma parceria financeira assegurada para o desenvolvimento da proposta, que corresponda a, no mínimo, 10% do orçamento total; e 6) estratégias de avaliação e plano de divulgação, incluindo ações e resultados.



As inscrições serão recebidas de 13 de março a 25 de abril pelo sistema de gestão de projetos. No ato da inscrição, as organizações devem enviar todos os documentos descritos no edital. Os projetos selecionados serão divulgados até 25 de agosto.

WORKSHOPS

Para apoiar as organizações na elaboração e envio dos projetos, o Instituto Alcoa promoverá workshops em parceria com o Ficas, organização que acompanha todas as etapas do Programa de Apoio a Projetos Locais. Conheça o calendário de acordo com a localização das organizações participantes:



Data: 22/03 – Horário: 09h

Auditório da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zelinda de Souza Guimarães

Endereço: Av. Lauro Sodré, 220, Juruti – PA, 68170-000 – Juruti – PA

Data: 23/03 – Horário: 08:30

Local: Barracão Comunitário – Comunidade Café Torrado – Juruti – PA

Data: 23/03 – Horário:14h

Local: Sede da Associação das Comunidades da Região do Juruti Velho – Vila Muirapinima

– Juruti

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail avaliacao@ficas.org.br ou pelo

telefone 0800 722 0715 (ligação gratuita de segunda à sexta-feira, das 9h00 às

17h00).

SOBRE O INSTITUTO ALCOA

Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é uma entidade sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA) – a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais.

Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em educação e geração de trabalho e renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).



