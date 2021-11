Programa de Atenção à Saúde do PM encerra ciclo em Tucuruí com mais de 600 atendimentos

Por dois dias, a programação finalizada neste sábado (6), disponibilizou médico, dentistas, psicólogo, fisioterapeuta e enfermeiros para os militares e familiares.

O objetivo do programa, criado por iniciativa do Estado-Maior Geral (EMG), da Corporação, é proporcionar melhor qualidade de vida ao quadro militar, por meio de uma equipe multidisciplinar composta por médico, dentistas, psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiros, educadores físicos e capelão. O capelão fica à disposição para o suporte espiritural aos interessados.

Ao todo, 35 militares participaram da ação, entre oficiais e praças do quadro de saúde, quadro complementar e combatentes. Além dos policiais militares que atuam em Tucuruí, também foram atendidos agentes lotados em municípios próximos como Breu Branco. No total, foram realizados 632 atendimentos, entre policiais militares, dependentes, familiares e pessoas da comunidade, nos três dias que o programa permaneceu no município.

Uma das beneficiadas, a cabo PM Tânia Corrêa, elogiou a programação. “A importância do programa estar vindo nos interiores é, em primeiro lugar, o fato de oferecer atendimento em especialidades que temos dificuldade em conseguir fora da capital e, além disso, poder trazer nossos familiares para serem atendidos sem aquelas filas enormes, com pouca burocracia. Sem contar que os profissionais recebem todos da melhor forma possível, isso nos deixa com a sensação de reconhecimento por parte da instituição. Seria muito bom se essa ação se tornasse cada vez mais frequente nas unidades do interior”, ressaltou a policial do 13⁰ BPM.

“A nossa equipe deixa o município de Tucuruí com a certeza de que nossa missão foi cumprida, pois além dos objetivos estabelecidos pelo EMG, ao conceber o programa, saímos com a certeza que cada profissional que aqui esteve fez o seu melhor para que toda a tropa do 13⁰ BPM, bem como seus familiares e dependentes se sentissem acolhidos por toda estrutura biopsicossocial que a nossa corporação pode oferecer para acolher a tropa”, frisou o tenente-coronel Cassius Alessandro de Oliveira, chefe da 2ª Seção do EMG e coordenador desta edição do PASPM.

*Texto do Sargento Édson Costa (Ascom PM).