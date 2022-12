Programa de boxe “Nocaute na Violência” encerra temporada com vitória de paraense sobre paulista

Na principal luta da 43ª edição do programa ‘Nocaute na Violência’, realizada no Mormaço, o paraense William Coutinho, da Associação Desportiva Zezé do Boxe (ADZB) impôs duro nocaute no paulista Raiuga Eugênio no primeiro round de combate. Eugênio precisou de atendimento médico.

A vitória de Coutinho, insofismável, lhe coloca como postulante ao título brasileiro da categoria peso pesado do Conselho Nacional de Boxe (CNB). A luta, em breve será homologada pela entidade nacional de boxe profissional.

“O Coutinho (William) está num grande momento no boxe profissional. Se manter essa vontade, sem dúvida, será campeão brasileiro”, prevê Zezé do Boxe, técnico.

“Fui para cima dele, não deixei ele suspirar. O nocaute foi bem aplicado”, exultou William Coutinho. Agora são três lutas com dois nocautes.

O’ Nocaute na Violência’, criado em 2012, é o caminho mais próximo do jovem a ingressar no boxe em busca de uma vida saudável, além do sonho de profissionalização no pugilismo.

“O nosso projeto tem por objetivo utilizar o boxe como um processo social para retirada de crianças e adolescentes da ociosidade e também das más companhias que influenciam na sua vida”, comenta Zezé do Boxe.

William Coutinho é o exemplo do projeto criado por Zezé do Boxe. Aluno do programa desde sua adolescência, hoje aspira galgar o patamar na nobre arte.

No encerramento do projeto, dois ringues foram armados para atender toda programação, cerca de 42 lutas entre representantes de sessenta associações da capital e do interior.

“Tudo saiu bem como foi planejado. Foi um encerramento bacana. A presença dos familiares dos atletas deixa a gente feliz. Quero externar minha gratidão a minha equipe de apoio, os árbitros, o amigo Iran Lima, sempre apoiando o programa, um baluarte pelo esporte amador”, destaca.

Imagem: Divulgação/ADZB