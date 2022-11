Programa de microcrédito do Banco da Amazônia completa 15 anos

Em comemoração aos 15 anos do programa de microcrédito do Basa, o Amazônia Florescer, foi realizado na última quinta-feira, 17, na sede da Instituição, solenidade com a presença de autoridades locais e federais em parceria com a Associação de Apoio à Economia Popular da Amazônia (Amazoncred). O evento teve a presença da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres do Ministério da Mulher.



O programa Amazônia Florescer foi criado em 2007 para conceder empréstimos simplificados, sem exigência de garantia real aos empreendedores populares. O programa é executado com finanças de aproximação, ou seja, o Banco vai até o cliente e usa como representantes empresas parceiras por meio dos seus assessores de microcrédito. Todos os processos de crédito são feitos por meio digital, pela plataforma MPO digital e atende os estados do Pará, Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins.



A proposta do programa Amazônia Florescer é facilitar o acesso a crédito para pequenos empreendedores. Criado para possibilitar que empreendedores populares da região amazônica tenham acesso ao crédito. O Programa Amazônia Florescer concede empréstimos simplificados, sem exigência de garantia real. Até outubro de 2022 o programa realizou 49.154 operações de microcrédito com investimento de R$ 192 milhões.



No evento comemorativo aos 15 anos do Programa, houve premiações a microeempreendedoras apoiadas pelo programa Amazônia Florescer pra Elas, que é uma linha de crédito que visa fortalecer os negócios criados por mulheres em nossa região. Também haverá a palestra da diretora do Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Grace Justa.



De acordo com o gerente executivo de Pessoas Físicas, Luiz Lourenço Neto, o Amazônia Florescer é um dos orgulhos do BASA, as expectativas são as melhores possíveis e as ações do programa ocorrem em toda a Região Norte, com possibilidade de expansão muito maior em 2023. Ele informa que a programação é vasta e terá a presença de parceiros e autoridades do meio e colaboradores e gestores do Banco da Amazônia.



O evento se realizou no auditório Rio Amazonas, no edifício sede do Basa, no 15° andar, e contou com a presença da Diretora do Departamento de Políticas de Autonomia Econômica e Relações Sociais das Mulheres, Fernanda Marsaro, da Diretora do Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Grace Justa e da Coordenadora-Geral de Fortalecimento dos Organismos de Políticas para as Mulheres, Ana Lúcia Aparecida.



Imagem: Reprodução