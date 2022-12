Programa de Pós Graduação da Uepa oferta vagas para turmas de Mestrado

A partir desta quinta-feira (15), o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia (PPGTEC), da Universidade do Estado do Pará (Uepa), realiza inscrições para a seleção do curso mestrado, aberto a candidatos que sejam graduados em qualquer área do conhecimento. Ao todo serão ofertadas 16 vagas, sendo 13 para ampla concorrência, uma para Pessoas com Deficiência (PcD) e duas para servidores efetivos da Uepa.

As inscrições seguem até o dia 17 de janeiro. Os candidatos devem atentar para as orientações detalhadas no edital, sobre cada uma das etapas, as documentações e datas presentes no cronograma.

De acordo com o edital, as entrevistas e defesas dos pré-projetos poderão ser realizadas tanto de forma presencial como on-line, conforme às regras estabelecidas pela comissão de biossegurança da Universidade do Estado do Pará. Caso a entrevista seja realizada de forma on-line a plataforma que será utilizada será devidamente informada pelos meios de comunicação da referida IES. Todas as etapas presenciais do processo seletivo serão realizadas no Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT), localizado na Travessa Enéas Pinheiro, 2.626, no bairro do Marco, em Belém.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e a Universidade do Estado do Pará (Uepa) o PPGETEC também recebe inscrições dos dias 15 a 31 de dezembro, para a seleção de mestrado para graduados em qualquer área de conhecimento, que fazem parte da turma de 2022 do Curso Superior de Polícia e Bombeiro Militar (CSPBM) do Estado do Pará e aos que concluíram o referido curso em anos anteriores no Estado do Pará. Todos os candidatos a essa turma especial devem fazer o credenciamento docente no IESP, através do link.

Foto: Ricardo Amanajás / Ag. Pará