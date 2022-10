Programa de qualificação abre vagas para cursos gratuitos na próxima semana em Belém

Na próxima segunda-feira (24), serão abertas a pré-inscrição para novos cursos gratuitos, ofertados pela Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo. Serão oferecidas vagas nos cursos de Preparo de Hambúrguer Gourmet, Técnicas Básicas de Confeitaria, Doces para festas, Confecção de Bolsas em Tecidos e Formação de Preços para o Vendedor.

O programa de qualificação profissional da Prefeitura de Belém, Donas de Sí, deu início a mais três turmas de cursos gratuitos da área de informática, esta semana. Sendo 30 alunos de Informática Básica, distribuídos em duas turmas, sendo uma de manhã e outra à tarde, e mais 15 alunos da Turma de Excel, à tarde, totalizando 45 alunos.

As aulas ocorrem no Centro de Educação Profissional Papaleo, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que foi contratado por meio do Banco do Povo de Belém para ministra os cursos.

Inscrições no site.

Foto: Ascom Banco do Povo