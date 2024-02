Programa de qualificação gratuita Donas de Si, da PMB, prepara mão de obra para a COP-30

Com foco na COP-30, a conferência das Nações Unidas sobre o clima, que acontecerá em Belém, em 2025, o programa de qualificação gratuita Donas de Si, da Prefeitura de Belém, investe em novos cursos para atender as oportunidades de emprego e renda que irão surgir com a realização do evento.

Nesta segunda-feira, 5, a turma de Recepção de Hotéis – Operação e Procedimentos, com 15 alunos concluiu o curso de 36 horas de carga-horária, e, no último dia 1º, 15 alunas entraram em sala de aula no curso de Camareira- Técnicas de Limpeza e Arrumação, com 40 horas. As inscrições foram realizadas no último mês de janeiro.

A promotora de vendas Cristiane Gomes, 45, que mora no bairro da Marambaia, decidiu fazer o curso de recepcionista de hotel como uma nova oportunidade de trabalho. “O curso foi muito bom, me trouxe muito conhecimento. Às vezes a gente acha que recepcionista é só estar ali, mas não, o instrutor deu bastante conteúdo pra gente”.

Mãe de dois filhos, Luana Ribeiro, 33, que mora no bairro da Pedreira, iniciou no curso de camareira. “Sou autônoma, trabalho como diarista e comecei em um residencial de hospedagem. Vim me aprimorar. Tenho expectativa de uma contratação definitiva”.

A coordenadora-geral do Banco do Povo, órgão municipal que realiza o Donas de Si, Georgina Galvão, explica que a Prefeitura tem investido na expansão dos cursos voltados para a COP junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), onde acontecem as aulas dos cursos mencionados, por meio de contrato firmado com o Banco. “Estamos trabalhando na ampliação da oferta de cursos, inclusive para a COP, mas também de outros cursos, com a renovação do contrato junto com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e a assinatura de um novo contrato com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial)”.

Os certificados do sistema S têm validade em todos o Brasil e também em Portugal e nos países do Mercosul.

Costura

Outra turma que encerrou nesta segunda-feira, 5, foi a de Técnicas de Costura – Consertos e Ajustes. Também já foram encerradas, neste início de ano, as aulas das turmas de Preparo de Pizzas e Técnicas Básicas de Maquiagem. Todos esses aprendizados são de prestação de serviços diversos, que também poderão ter a demanda ampliada durante a COP.

Fevereiro

O mês de fevereiro começou com a abertura de novas turmas, resultante das inscrições realizadas em janeiro: Maquiagem para Festa, Unhas de Gel e Doces e Salgados para Festa. Além disso, já estavam em andamento três turmas de Informática Básica e uma de Penteado. A aluna Evila Soeiro, 20, do bairro do Tapanã, trabalha com maquiagem em um salão de beleza da família. “Faço o básico de maquiagem. Vim aprender a fazer maquiagens mais elaboradas para noivas, madrinhas, aniversariante de 15 anos… tem muita coisa que quero aprender. Sou apaixonada por maquiagem”, explica.

Imagens: Agência Belém