Programa do governo preservou 10,5 milhões de postos, diz ministro

O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta terça-feira (26) que o programa do governo federal que visava evitar cortes de vagas durante a pandemia de Covid-19, conhecido como BEm, foi responsável pela preservação de 10,5 milhões de postos com carteira assinada.

O programa permitia aos empregadores a redução de jornada de trabalho com a proporcional diminuição dos salários durante o período em que boa parte das atividades econômicas foi impactada com o avanço do novo coronavírus. O BEm durou de 1º de abril de 2020 a 26 de agosto de 2021.

“Foram 23,3 milhões de acordos assinados que preservaram mais de 10,5 milhões de vagas com carteira assinada”, afirmou o ministro na apresentação dos dados do Caged (Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados) de setembro.

Lorenzoni ainda enfatizou os 2,5 milhões de vagas criadas de janeiro a setembro de 2021 no país, em meio à crise sanitária, e lembrou que, no fim do governo Dilma Rousseff (PT), a ex-presidente deixou o Brasil com 2,5 milhões de empregos a menos. “Sem pandemia nenhuma”, afirmou o ministro.

Antes da coletiva, Lorenzoni disse ainda que o avanço da vacinação permitiu a retomada da economia. “Hoje o Brasil é o terceiro país do mundo que mais vacinou sua população. Já distribuiu mais de 300 milhões de vacinas e aplicou R$ 256 milhões.”

Ele afirmou também que, enquanto a oposição ao governo federal dizia “fique em casa, a economia a gente vê depois”, o presidente Jair Bolsonaro jamais adotou essa estratégia e tomou medidas para evitar o desemprego e amenizar dificuldades econômicas da população.

Fonte Portal R7