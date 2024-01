Programa Donas de Si, da PMB, abre 340 vagas para 15 cursos em 18 turmas de qualificação profissional

Serão abertas inscrições, pela Prefeitura Municipal de Belém, para novos cursos gratuitos do programa de qualificação profissional “Donas de Si”. São ofertadas 340 vagas distribuídas em 18 turmas de 15 cursos das áreas de estética, informática, gastronomia e moda e as inscrições acontecerão no período de 15, 16, 17 e 18 deste mês, de forma presencial, na sede do Banco do Povo de Belém, na Avenida Nazaré, 669, esquina com Travessa Quintino Bocaiúva, no bairro de Nazaré, no horário de 8 às 13h. Para informações detalhadas interessados devem acessar o site www.bancodopovo.belem.pa.gov.br

As aulas acontecerão nos laboratórios do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) por meio do contrato firmado com o Banco do Povo de Belém, no valor de R$ 735 mil. “Buscamos a qualidade das certificações do Sistema S ao contratar os cursos para ofertar à população. Os certificados do Senac são válidos para todo o território nacional e também para Portugal e os países do Mercosul (Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela)”, informa a coordenadora-geral do Banco do Povo, Georgina Galvão.

O programa Donas de Si começou em 2021 e já qualificou 2.375 alunos, sendo a maioria mulheres: 2.064 (86%). Desde o início do programa, a Prefeitura já investiu o total de R$ 1.805.425,00 em cursos pelo Senac e também pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Para este ano, a estimativa é firmar contrato também com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o que possibilitará mais variedade de cursos, inclusive, voltados para a COP-30.

NOVOS CURSOS

A nova chamada pública de inscrição voltará a oferecer alguns dos cursos mais procurados em edições anteriores, como Informática básica, Excel, Design de sobrancelhas com embelezamento de cílios e Técnicas de costura: consertos e ajustes. Por isso, está sendo ofertado o maior número de turmas de Informática e de Excel: serão três turmas de Informática básica com 25 vagas cada, e duas turmas de Excel com 20 vagas cada, que acontecerão em horários diferenciados, somando 115 vagas.

Entre os novos cursos ofertados, estão Preparo de pizzas, Doces e salgados para festas e Aperfeiçoamento em modelagem de uniformes. Além desses, estão os novos cursos voltados ao setor de hotelaria e hospedagem, que será bastante demandado por conta da COP-30 – convenção das Nações Unidas (ONU) sobre as mudanças climáticas, que acontecerá em Belém, em 2025 -, que são: Camareira, Recepção de hotéis e Agente de limpeza e conservação.

AULAS

As aulas de todos os cursos acontecerão de segunda à sexta-feira, com carga-horária variável. O curso de menor duração é o de Preparo de pizzas, de apenas 20 horas (uma semana de aulas). A maioria, tem de 40 a 60 horas. E os mais longos, que exigem maior dedicação de quem se propor a ocupar as vagas, são de Informática básica e Agente de limpeza e conversação, com jornada total de 160 horas (dois meses de aulas).

As informações detalhadas sobre o conteúdo de cada curso ofertado estão disponíveis no site bancodopovo.belem.pa.gov.br .

INSCRIÇÃO

Os cursos do programa Donas de Si são voltados a moradores de Belém. A pessoa interessada deve escolher apenas um curso e comparecer à sede do Banco do Povo na data correspondente para realizar a inscrição, munida dos seguintes documentos: original e cópia do RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.

Alguns cursos exigem comprovação de conhecimento prévio na área: para Unhas de gel é preciso possuir curso ou experiência de manicure e pedicure; para Aperfeiçoamento em modelagem para uniformes é preciso curso ou experiência em modelagem ou costura; e para Hardware- montagem e manutenção de computadores e Excel, é necessário conhecimento em informática.

“Os cursos do programa Donas de Si costumam ser bastante procurados e temos a satisfação de ver que os nossos alunos saem satisfeitos e manifestam o desejo de voltarem para fazer novos cursos conosco”, finaliza a coordenadora-geral do Banco do Povo, Georgina Galvão.

Imagens: Divulgação