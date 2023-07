Programa Donas de Si leva opção de renda para mulheres da Terra Firme com curso de bolos e doces

A Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo, levou capacitação e opção de renda para 19 mulheres do bairro da Terra Firme com a realização do curso gratuito de Bolos e Doce, promovido pelo programa Donas de Si. A capacitação foi possível por meio de contrato estabelecido com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Tipos de massa de bolo, recheios, cobertura, técnicas de espatulamento e brigadeiro foram alguns dos temas ensinados no curso, que reúne teoria e prática.

As aulas estão sendo realizadas na Comunidade Menino Jesus, no bairro da Terra Firme, desde o dia 3 de julho e devem ser finalizadas nesta sexta-feira, dia 14, totalizando 40 horas de aprendizagem.

A autônoma Irislene da Silva, moradora da Terra Firme, é uma das alunas do curso de Bolos e Doces. Ela conta que, ao se ver desempregada, começou a trabalhar com a venda de bolos de pote e que o curso é uma forma de se qualificar melhor para o trabalho. “Isso é um aprendizado a mais para o meu trabalho, já que o mercado é competitivo e pede qualificação. Vai servir para ajudar na renda da minha família”, contou.

Oportunidade de se reciclar

Já a confeiteira Jozilma dos Reis, que trabalha com a confecção de bolos há dez anos, encara o curso como uma oportunidade de se reciclar no segmento da confeitaria. “Está sendo um momento de troca de experiências. Estou aprendendo coisas que ainda não sabia e compartilhando minhas experiências com minhas colegas de turma”, destacou a confeiteira.

“Esse curso busca abranger essas mulheres que estão um pouco sem perspectiva de vida, para se tornarem empreendedoras, para que elas consigam ganhar dinheiro e manter seus lares”, sintetiza a instrutora do curso, Glauce Vasconcellos.

“Espero que consigam realizar todos os sonhos delas e que elas saiam com toda a energia e vontade de trabalhar com o que aprenderam aqui”, completou a inatrutora.

Donas de Si

O programa municipal Donas de Si busca levar para mulheres, muitas chefes de família, que se encontra em vulnerabilidade socioeconômica, a oportunidade de se qualificar por meio de cursos gratuitos, que incentivam o empreendedorismo e o aumento de renda dessas pessoas.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Amarilis Marisa