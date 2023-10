Programa estadual Semear fomenta cultura durante a festividade do Círio de Nazaré

O Círio de Nossa de Nazaré, a maior manifestação de fé do povo paraense, também é momento de fomento das diferentes linguagens culturais. Assim, o governo do Estado, por meio do Programa Estadual de Incentivo à Cultura (Semear,) executado via Fundação Cultural do Pará (FCP), fomenta a cadeia produtiva, com a realização de shows neste período de festividades cirianas.

Entre essas atrações está o show da cantora paraense e embaixadora Liah Soares e de grandes nomes como Elba Ramalho, Joana, Lucinha Bastos, com novos talentos como Jamily Tavares e Karen Kaldani, que irão cantar pela primeira vez para a Nossa Senhora de Nazaré, na terça-feira (3), na Praça Santuário, a partir das 19h.

Além de ter uma experiência musical de alta qualidade, o show “É Claro que Ela Vem”, que tem como patrocinadora a empresa de telefonia Claro, terá uma receptividade especial para o público, com espaços para receber doação de alimentos. O espaço “recarrega” terá massagens, lava-pés, área de descanso para romeiros durante toda a programação, além de ações sociais disponíveis gratuitamente ao público.

“O programa Semear se consolida como um dos principais instrumentos de incentivo, de fomento, de valorização da cultura paraense. Trata-se de uma parceria que junta a sociedade civil por meio de produtores e artistas. Nesta ação, a iniciativa privada tem como patrocinadora a Claro, que propôs um projeto que valoriza o Círio de Nazaré que é um patrimônio cultural do povo paraense”, informa o presidente da FCP, Thiago Miranda.

O Programa Estadual de Incentivo à Cultura tem o objetivo de regular a realização do processo de seleção de projetos culturais. Os selecionados podem captar recursos com Pessoa Jurídica, de empresas situadas no Pará, que sejam contribuintes de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS).

“Eu acredito que sem a Lei Semear não conseguiríamos realizar nem 10% de um projeto tão grandioso como esse, pois precisamos desse apoio, que envolve uma gama de profissionais. Queremos mostrar que o paraense é capaz de realizar um projeto e receber todo esse público que vem de fora, para conhecer o nosso Círio, com muita qualidade e capacidade técnica. Então, a cada ano queremos fazer melhor, e com certeza, sem a Lei de incentivo Semear não conseguiríamos realizar este projeto”, avalia a cantora Lia Soares.

Investimentos – Em 2023, mais de 500 projetos foram aprovados, ficando aptos a captar recursos por meio da Lei Semear. O programa recebeu uma ampliação substancial de investimentos em quatro anos, saindo de R$ 3 para R$ 20 milhões, por meio de renúncia fiscal, em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).

Podem participar projetos culturais dos mais diversos segmentos, performances e linguagens, que gerem produtos para exibição, utilização e circulação pública de bens e serviços na área. Os interessados em participar da Lei Semear devem se inscrever exclusivamente por meio do Sistema de Gestão de Projetos Culturais do Programa Semear (SGP Semear), disponível no site da Fundação Cultural do Pará (fcp.pa.gov.br).

Experiência- Além do show, o projeto da embaixadora Lia Soares, também contempla um espaço, que contará com shows e atividades culturais para o público de todas as idades, do dia 2 até o dia 8 de outubro, no Clube de Engenharia, na Avenida Nazaré. As inscrições começam no dia 29 deste mês. Para participar, terá que doar um brinquedo de sua escolha.

A proposta do evento é tornar o Círio de Nossa Senhora de Nazaré uma experiência de imersão cultural, trazendo diversas programações para o público presente, tais como: exposição fotográfica, artesanato, espaço kids e espaço games. Na manhã de domingo, 8, no tão aguardado Círio de Nazaré, vai ocorrer uma recepção para convidados com café da manhã a partir das 7h, em homenagem à Santa.

Além de trazer atrações como o Stand Up Comedy com humoristas paraenses, oficinas de danças típicas com o vencedor da dança dos famosos deste ano, Rolon Ho, que receberá o coreógrafo renomado, Carlinhos de Jesus, e o ator Carlos Porto. O evento também oferece oficinas de gastronomia, pocket shows, exibição de filmes regionais e muito mais.

A secretária Executiva do Semear, Carmem Fischer avalia que a parceria com a empresa Claro, é um incentivo a criação e produção de projetos culturais. “Aprovados pelo Programa Semear, contribuindo na competência e produção criativa da sociedade, com estímulo à cultura e economia, na sociabilidade, humanidade e cidadania”, destaca a secretária.

Serviço:

Show Musical

Data: 3 de outubro

Horário: 19h

Local: Praça Santuário. Av. Nazaré, Belém, PA

Aberto ao público

Espaço Círio

Data: 2 a 8 de outubro

Local: Clube de Engenharia, Av Nazaré 272, Belém, PA.

Horário: das 11h às 18h.

Evento aberto ao público, para se inscrever acesse o link, aqui.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação