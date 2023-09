Programa ‘Floresta Viva’ lança edital para apoiar restauração ecológica no Xingu

Um novo edital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que vai destinar até R$ 26,7 milhões em recursos não reembolsáveis para projetos de restauração de áreas degradadas e fortalecimento de cadeias produtivas da bacia hidrográfica do Xingu, na região amazônica, será lançado na terça-feira, 05, em Belém. A iniciativa tem parceria com a Energisa, Norte Energia e Fundo Vale.



O edital faz parte do programa “Floresta Viva”, que apoia projetos de restauração ecológica e preservação da biodiversidade em diferentes biomas. Para este edital, cada uma das empresas parceiras contribuiu com R$ 4,45 milhões e, como parte de um cofinanciamento, o BNDES igualou esse valor, que resultou no apoio total de R$ 26,7 milhões. O financiamento será executado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio).



No edital Xingu, foi levado em consideração o contexto socioeconômico e cultural da região, conciliando os benefícios ecológicos e de manutenção dos serviços ecossistêmicos com a geração de emprego, renda e segurança alimentar para as populações locais. Além disso, a ação contribui para a redução da pressão de degradação sobre a vegetação natural.

ADESÃO

Até nove projetos serão apoiados, distribuídos em três regiões principais: baixo Xingu, médio Xingu e alto Xingu, nos estados do Pará e Mato Grosso. Para isso, o edital define metas específicas e terá prazo para execução de até 48 meses. Entre as entidades que podem participar estão instituições sem fins lucrativos, como associações civis e fundações privadas nacionais e cooperativas em qualquer grau de constituição.



Durante a cerimônia no Teatro Estação Gasômetro, a equipe técnica dará mais detalhes do edital. O evento contará com a participação do secretário de Estado de meio ambiente e sustentabilidade do Pará, Mauro O’ de Almeida, e de representantes do BNDES, como a diretora socioambiental, Tereza Campello, e o superintendente da área de meio ambiente, Nabil Kadri.

Imagem: Divulgação