Programa Forma Pará inicia inscrições para cursos na Ufra e Ufopa

Iniciou neste último sábado (30), as inscrições para os processos seletivos da chamada 2021 dos editais da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra).

A iniciativa faz do programa Forma Pará, do Governo do Estado, a seleção dos candidatos é desenvolvido pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) é feita pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) que publicou o edital referente as universidades.

Foram dois editais oferecendo 190 vagas em quatro municípios. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 16 de novembro, a prova está prevista para ser realizada no dia 5 de dezembro de 2021, a taxa de inscrição é R$ 80,00 reais que deve ser paga até o dia 17 de novembro. Estudantes de escola pública pertencentes ao CadÚnico (Cadastro Único) podem solicitar a isenção de taxa de inscrição até 5 de novembro, também é o prazo para pedidos de atendimentos especiais.

A Ufra vai oferecer por meio da chamada 2021 do “ Forma Pará” 150 vagas nos cursos de sistema da informação, Ciências Contábeis e Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa. Já a Ufopa vai oferecer o curso de Bacharel em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional.

Foto: Ascom / Sectet