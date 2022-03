Programa Forma Pará oferta 810 novas vagas em 17 municípios, a partir desta quinta (3)

Os novos editais informam sobre os cursos da Ufra, Unifesspa e Ufopa e estão acessíveis no site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp)

O Forma Pará iniciou, nesta quinta-feira (3), as inscrições para o processo seletivo especial que irá preencher 810 vagas de cursos de nível superior em 17 municípios do estado. Programa do governo estadual, coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), o Forma Pará conta com a parceria das prefeituras municipais e das Instituições de Ensino Superior (IES) para ser realizado.

Os editais publicados ainda na segunda (28), dizem respeito aos cursos que serão executados pela Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). Para ter acesso aos documentos completos e se inscreverem para realização da prova, os interessados devem acessar o site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), organizadora do processo.

As inscrições poder ser feitas até o dia 15 de março. A taxa de inscrição é de R$ 20,00 em qualquer um dos processos. Alunos de escola pública pertencentes ao CadÚnico podem fazer a solicitação de isenção da taxa de inscrição até o dia 7 de março, mesmo período em que devem ser feitos os pedidos de atendimento especial.

UFRA

Por meio da Ufra, serão ofertadas 500 vagas nos seguintes cursos e municípios, sendo turmas de 50 alunos cada: Agronomia em Jacundá, Baião, Augusto Correa, Igarapé Açu, Xinguara, Limoeiro do Ajuru e Santana do Araguaia; Engenharia Florestal em Pacajá; Zootecnia em Vitória do Xingu; e Medicina Veterinária em Portel.

UNIFESSPA E UFOPA

Pela Unifesspa, a chamada 2022 do Forma Pará oferta 210 vagas nestes cursos e municípios: Arquitetura e Urbanismo em Redenção e Canaã dos Carajás (40 vagas); Geologia em Rondon do Pará (40 vagas); Medicina Veterinária em São Félix do Xingu (40 vagas); e Pedagogia em Tucuruí (50 vagas). Já pela Ufopa serão 100 vagas com 50 alunos em cada turma do curso de Direito, em Alenquer, e Licenciatura em História, em Óbidos.

PRÓXIMOS EDITAIS

Em breve, a Fadesp divulga também os editais dos para preenchimento das vagas dos cursos a serem ofertados por meio da Universidade do Estado do Pará (Uepa) e do Instituto Federal do Pará (IFPA). De acordo com o cronograma publicado nos editais, a prova irá ocorrer no dia 10 de abril. No próximo dia 7 de março, o governo do Pará lança a chamada 2023 do programa que será ampliado para os 144 municípios paraenses.

SERVIÇO

Os editais estão disponíveis aqui. Por Fernanda Graim (SECTET)