Programa habitacional investe mais de R$ 128 milhões para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade

O programa habitacional do Governo do Estado do Pará concede para famílias carentes até 21 mil reais para construir, reconstruir e ampliar casas. Durante esta semana, a Companhia De Habitação Do Estado Do Pará (Cohab) gerenciadora da “sua casa” beneficiou mais de 460 famílias em Ponta de Pedras, Marituba, Augusto Correa, Santa Luzia do Pará e Moju.

As atividades para o desenvolvimento habitacional estão sendo ampliadas para todas as regiões paraenses. Foi investido pela Cohab 128 R$ milhões, e estimasse que a Cohab já beneficiou mais de 60.600 pessoas desde 2019 até julho de 2021 em todo o estado do Pará. O programa conta com dois tipos de auxílios, um é para aquisição de material de construção e o outro é para o pagamento dos pedreiros empregados durante a obra.

Os interessados em se cadastrar no “Sua Casa” devem entrar em contato para o Cohab, pelos números (91) 3214-8533 ou (91) 3214-8400.

Foto: Pedro Guerreiro/ Ag. pará