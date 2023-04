Programa Implante um Sorriso é lançado em Ananindeua, na Grande Belém

“Acredito que, falando em odontologia digital via SUS (Sistema Único de Saúde), o Programa Implante um Sorriso, de Ananindeua, é o primeiro com essa característica não só da região Norte, como também é o primeiro do Brasil”.

É o que diz Marcelo Paraguassu, que coordena o programa, lançado oficialmente na manhã deste sábado, 1 de Abril, pela Prefeitura Municipal de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU). O evento foi realizado da Unidade Básica de Saúde (UBS) Paulo Frota e teve uma programação informativa e, ao mesmo tempo, emocionante diante das histórias ali mostradas.

Joeli Ribeiro, de 23 anos, e Francisco Pereira, de 54 anos, foram os primeiros pacientes do Programa Implante um Sorriso. Pacientes modelos, eles compartilharam suas histórias diretamente relacionadas com as questões odontológicas, pois ambos conviviam com a perda dentária.

Em relato ao vídeo produzido pela Comunicação da prefeitura de Ananindeua, exibido no telão do evento para todo o público presente, eles compartilharam suas dores devido à perda de dentes e também sobre o resgate de autoestima que terão a partir de agora. Assista.

“Eu me emocionei durante a exibição do vídeo, porque, nessa hora, me lembrei de tudo o que passei, as coisas que vivi sobre a saúde bucal, sobre eu ter perdido meus dentes cedo”, contou Joeli Ribeiro, reflexiva. Emocionada, ela relembra: “Eu perdi muita coisa na minha juventude justamente porque eu perdi minha dentição muito jovem, aos 14 anos de idade. Com 12 anos eu ainda nem sabia o que era escova e pasta de dente, pois minha mãe não tinha condição de comprar esses materiais pra mim”.



“Muito mais do que repor dentes, é devolver a dignidade”.

Esta foi uma frase dita por Neila Chaves, coordenadora de Saúde Bucal. Para ela, a importância do Programa Implante um Sorriso sobre ele ir muito além de colocar dentes aos pacientes: “o Programa devolve o direito a se alimentar de forma confortável, devolve o direito a sorrir e, além de tudo, devolve a dignidade aos pacientes”.

“Perdi meus dentes quando tinha trinta e poucos anos. Só agora, mais de 20 anos depois que eu vou poder voltar a sorrir bem, ter mais autoestima”, reflete Francisco Pereira. Ele conta que o sentimento dele é de gratidão: “Agredeço muito à prefeitura de Ananindeua e a todos os envolvidos nesse projeto tão importante. Perdi meus dentes porque eu não tinha condição financeira pra cuidar deles. Então, gratidão!”.

“Agora eu sinto como se minha autoestima tivesse sido resgatada. Não ter meus dentes me abalava muito, principalmente eu enquanto mulher”, contou Joeli, que, emotiva, agradeceu: “fico feliz de ter sido paciente modelo do Programa. Agora, me sinto melhor, graças à Prefeitura, à Sesau e aos dentistas, que me ajudaram muito”.

OUTRO PATAMAR

Em seu discurso, o prefeito de Ananindeua, doutor Daniel Santos disse: “em nome da Joeli e do seu Francisco, quero cumprimentar cada um daqueles que venham a usar esse serviço. Eu, honestamente, reconheço que muitas vezes a gente não sabe a dimensão do que um assunto pode significar para alguém. Neste caso, sobre a perda dentária. Assim como sobre a diferença que o Programa vai fazer na vida de cada um que for atendido pelo Implante um sorriso. É algo que muda a vida de uma pessoa”.

“Só tenho a agradecer a cada um de vocês que tornaram possível a realização deste Programa. Eu entendo que a gente vive um momento ímpar desde o nosso primeiro dia de mandato. A gente pode olhar para trás e ver o quanto a nossa cidade já mudou e o quanto a gente tem evoluído não só em infraestrutura, mas, acima de tudo, cuidado com as pessoas. A cidade é feita de pessoas”, enfatiza o prefeito.

Para o coordenador do Implante um Sorriso, Marcelo Paraguassu, está vem em uma vanguarda com este Programa. “Acredito que o Programa vai surtir um efeito muito grande para a população a nível de saúde, porque, através de uma boa saúde bucal, você consegue mastigar de uma forma adequada, sorrir e ter uma inclusão social frente à sociedade. Então, creio que Ananindeua vai ser um espelho para muitos outros municípios do Pará, da Amazônia e até mesmo do Brasil”, finaliza o profissional de saúde.

NOVOS PACIENTES

Durante a programação deste sábado, 1, foram sorteados cinco novos pacientes dentre aqueles que se inscreveram previamente no Programa e estavam presentes no lançamento do Implante um Sorriso.

Rômulo Vieira foi um dos agraciados no sorteio. “É muito caro e muito difícil conseguir fazer um procedimento cirúrgico como esse que eu vou poder fazer agora. Então, agradeço ao prefeito doutor Daniel pela iniciativa super importante”, disse o funileiro morador do bairro Guajará II.

Critérios para ser atendido no Programa Implante um Sorriso:

. Ter a partir de 19 anos;

.​ Ter perda dentária parcial, unitária ou múltipla;

.​ Ser residente de Ananindeua;

.​ Ser cadastrado na UBS;

. Ser paciente com estrutura óssea adequada (quantidade e qualidade óssea suficiente para instalação dos implantes)

Para participar, basta procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência e fazer uma consulta inicial com o/a dentista. A Rede Básica do município conta, hoje, com 65 cirurgiões dentistas responsáveis pelo cuidado básico com a saúde bucal dos usuários.

Imagens: Ascom/PMA