Programa InovaJuntos conhece práticas sustentáveis e inovadoras da Prefeitura de Belém

Plantio da Memória e Hortas Verticais nas escolas são duas iniciativas promovidas pelo Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), que foram temas da conversa que o Programa teve com a equipe do InovaJuntos, na tarde desta segunda-feira, na segunda-feira, 17, com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento urbano integrado.

O Inova Juntos é um projeto promovido pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), em parceria com o Centro de Estudos Sociais (CES) de Portugal e conta com o financiamento da União Europeia (UE), com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento urbano integrado para inovação público-privada entre municípios de Portugal e do Brasil, além de outros países da América Latina.

Participação social

Taís Mendes, assessora internacional do Projeto InovaJuntos, explica que a visita ao Promaben é para conhecer as práticas inovadoras e os gargalos da gestão para que na elaboração do diagnóstico possa ser possível encontrar soluções e reproduzir exemplos. “O interessante que percebemos nessas

reuniões é a vontade da Prefeitura de Belém em fazer uma gestão mais participativa. Foi muito interessante poder ver através dos relatos o quanto a sociedade civil está mesmo engajada”, explica Taís.

Durante a reunião, o Promaben apresentou a missão do Programa, o papel da Subcoordenação Social, o Programa de Educação Ambiental e Sanitária e as ações realizadas durante os últimos meses da gestão. Para o subcoordenador Ambiental, Alex Ruffeil Cristino, é praxe da nova gestão do programa escolher práticas inovadoras de participação social.

“Projetos como o Plantio da Memória, que trabalhou o sentimento da comunidade diante de suas perdas transformando-as em vida, e da Horta Vertical nas escolas, que unem várias ações de diferentes secretarias pelo bem comum da comunidade são ações que nos orgulham”, afirma Alex.

Texto: Márcia Lima

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Promaben