Programa Integra Belém avança em 2021 oferecendo à população 25 novos serviços

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) fechou o ano com a implantação de duas fases do programa Integra Belém, nos dias 13 e 27 de novembro, oferecendoàa população 25 novos serviços. A marca de governo busca promover mais qualidade ao transporte público coletivo por ônibus, com a criação de novas linhas, maior oferta de integração entre as viagens e alteração de itinerários, para dar velocidade no trajeto e melhorar a mobilidade.

O programa garante a integração ao BRT, através dos terminais Mangueirão, que passou a operar com toda a sua capacidade, Maracacuera e São Brás.



A Avenida Augusto Montenegro teve a sinalização horizontal e vertical revitalizada, para garantir a segurança dos pedestres e condutores, manter a fluidez no trânsito e adequar o entorno para melhor acesso às estações e terminais do BRT, garantindo a operacionalização do Integra Belém. O trabalho consistiu na revitalização de faixas de pedestres, eixos das vias e ciclofaixas.

O fisioterapeuta Yago Alves atende a pacientes que moram na Avenida Augusto Montenegro. A integração facilitou a vida dele, pois, no Terminal Mangueirão existem várias opções de destino. “Meu tempo de viagem reduziu bastante”, disse.

O universitário e operador de caixa Lucas Estevam, que mora no Tapanã, afirmou que seu deslocamento tanto para a Universidade Federal do Pará como para o trabalho ficou muito melhor. “Reduzi meu tempo de viagem e agora pago somente uma tarifa para ir à universidade ou ao trabalho. Antes, precisava pagar duas tarifas”, comentou.

Descentralização do serviço – Com o intuito de facilitar e descentralizar o acesso do usuário aos serviços de recebimento de processos de recursos de defesa de autuação/penalidade de trânsito, de indicação de real condutor, além de impressão de boletos de pagamentos de multa, a Semob implantou o posto de atendimento, na Estação Cidadania do Shopping Pátio Belém, em junho.

O novo posto funciona das 10h às 15h e já foram protocolados 6.142 processos, entre indicação de real condutor e recursos e pelo menos 5.000 usuários atendidos. Com isso, o atendimento foi descentralizado do posto Bel Fácil, que funciona no Parque Shopping, de 9h às 15h.

A partir de julho, Semob buscou aproximar os serviços Passe Fácil dos usuários de transporte coletivo por ônibus, nos distritos de Belém, em parceria com o Sindicato das Empresas. De forma itinerante, atendeu com a emissão de cartões de meia-passagem (1ª e 2ª vias), sênior (1ª e 2ª vias) e especial, além da credencial de vaga para estacionamento.

A ação foi iniciada em Mosqueiro, durante a Operação Verão da Gente, e se estendeu aos demais distritos e bairros de Belém. Coordenada pela Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (Coau), foram feitos 1.139 atendimentos no ano passado. A ação é o piloto do programa Semob Itinerante.

Ciclistra – O Governo da Gente também cuida dos ciclistas e pedestres. Em setembro, a Semob realizou a programação alusiva à Semana Nacional do Trânsito (SNT). Durante nove dias, mais de 3.400 pessoas foram impactadas com as atividades, correspondendo à quantidade de pessoas atendidas e mobilizadas para trabalhar na ação social, visitantes, expositores e participantes da ação inclusiva, abordagens nas ações educativas e engajamentos nas redes sociais. O foco foi o ciclista e o pedestre, os mais vulneráveis no trânsito.

Para garantir mais mobilidade e segurança a pedestres, ciclistas, motociclistas e condutores, a Semob investe na manutenção e ampliação da sinalização vertical e horizontal em Belém. Destaque para três pontos com histórico de registro de acidentes: os cruzamentos da Estrada do Maracacuera com Rua da Brasília, Dr. Moraes com Conselheiro Furtado e Diogo Móia, com 9 de Janeiro.

De janeiro a junho, a Semob implantou a sinalização vertical e horizontal de seis vias, totalizando 10.250 metros de reformas. No setor de manutenção semafórica foram 1.200 ocorrências atendidas, com atividades de manutenção preventiva, de sincronização e consertos, entre outras ações. O que totaliza uma média de 200 ações por mês.

A autarquia trabalha para ampliar a malha cicloviária, durante a gestão do prefeito Edmilson Rodrigues, que tem como meta transformar Belém na capital das bikes, até o final do governo.

A nova ciclofaixa da Avenida Pedro Miranda acrescentou 2,7km à malha cicloviária de Belém, com possibilidade de interligação a diversas outras ciclovias e ciclofaixas da cidade. Atualmente, a malha cicloviária é de 114 km em 41 vias. Em 2021, a Autarquia investiu R$ 233.482,58, com a sinalização de 5.150 metros de ciclofaixas nas avenidas Pedro Miranda, Visconde de Souza Franco (Doca) e Independência.

Educação – No primeiro semestre de 2021, a Semob deu prioridade à educação e orientação aos condutores. A partir de agosto, além da ação educativa, reforçou a fiscalização coercitiva, com agentes de trânsito fixos e em ronda, para coibir a circulação, parada e o estacionamento irregular de veículos em ciclofaixas/ciclovias da cidade.

As avenidas Júlio César, Augusto Montenegro, Arthur Bernardes, Bernardo Sayão e Centenário, Rua dos Mundurucus e travessas Antônio Baena, Lomas Valentina e Angustura mereceram reforço na fiscalização por concentrarem os maiores índices de infrações e reclamações de usuários.

De janeiro a julho de 2021, foram aplicadas 147 multas, das quais, 97 por transitar e 50 por estacionar em ciclovia e ciclofaixa. Já no período de agosto a dezembro, foram 923 autuações, sendo 640 por transitar e 283 por estacionar em ciclofaixas/ciclovias.

Texto Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Márcio Ferreira