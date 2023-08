Programa ‘Meu Lugar’ garante a entrega de títulos de ropriedade para a população de Altamira

A Prefeitura de Altamira, por meio da Secretaria Municipal de Regulação Urbana (SERURB), lança nesta sexta-feira, 25, o aguardado Programa “Meu Lugar”, uma iniciativa que visa revolucionar a situação fundiária do município, proporcionando a regularização e titulação de imóveis tanto na área urbana quanto rural. A programação oficial ocorrerá nesta sexta-feira (25), às 19 horas, no Centro de Eventos Vilmar Soares.

O Programa “Meu Lugar” assume uma abordagem abrangente, não apenas oferecendo regularização fundiária, mas também garantindo o registro oficial dos imóveis, conferindo aos moradores a segurança jurídica necessária para a posse de suas propriedades. A administração pública vai disponibilizar esses serviços de forma totalmente gratuita, desde que os cidadãos se enquadrem nos critérios da Regularização Fundiária Urbana (REURB). Em contrapartida, essa iniciativa representa uma economia significativa, considerando que os custos de envolver engenheiros, advogados e taxas cartoriais para realizar esse processo de forma privada podem alcançar até dez mil reais.

Moradora do bairro Paixão de Cristo, Rosenilda de Farias será uma das beneficiadas pelo programa que dará a ela o registro oficial de seu imóvel. “Estou feliz porque agora tenho como comprovar que é minha e ninguém vai me tirar daqui. A Prefeitura tem vai beneficiar muita gente com esses títulos”, disse.

O titular da SERURB, Gustavo Mafra, informou que no lançamento do programa serão beneficiados proprietários de residências de bairros como o Paixão de Cristo, Ocupação dos Carroceiros e demais núcleos urbanos. Cerca de 200 documentos titulatórios serão entregues. “Desde o início da gestão, vendo a necessidade de regularização de vários imóveis dentro da cidade, foi feito um estudo para a regularização fundiária nas áreas urbanas e rurais. O programa Meu Lugar envolve uma equipe de engenheiro, arquitetos e jurídico que culmina no trabalho de registro do título. A prefeitura de Altamira fará a entrega da propriedade de forma gratuita, beneficiando diversas famílias de Altamira”, afirmou.

A necessidade de abordar a regularização fundiária em Altamira ficou clara, já que muitos proprietários enfrentavam a ausência de títulos definitivos para suas moradias e terrenos. Com o lançamento do Programa “Meu Lugar”, a Prefeitura de Altamira busca enfrentar esta problemática, proporcionando a devida legalização e conferindo aos moradores a tranquilidade jurídica que tanto merecem. Com os títulos em mãos, os proprietários terão a oportunidades de buscar melhorias nas residências, como reformas e ampliações, ao recorrer a instituições financeiras para empréstimos.

O Programa “Meu Lugar” surge como uma resposta crucial à necessidade de regularizar as moradias em Altamira, como destacado pelo Prefeito de Altamira, Claudomiro Gomes. “Antes a Prefeitura de Altamira só concedia título de posse em outras gestões. Além de dar o título definitivo para o proprietário, daremos o título já registrado em cartório e, o mais importante, de graça”. Com essa iniciativa, a administração municipal não apenas assegura a obtenção de títulos de propriedade, mas também garante a validade legal e a acessibilidade, fortalecendo os laços entre os cidadãos e suas propriedades.

Os títulos de propriedade recém-adquiridos podem facilitar o acesso a melhorias nas residências, permitindo que os proprietários busquem empréstimos em instituições financeiras para reformas e ampliações, além da valorização do imóvel.

Confira a lista de áreas que serão beneficiadas pelo programa Meu Lugar:

1– Ocupação dos Carroceiros

2 – Paixão de Cristo

3 – Jardim França

4 – Colinas

5 – Jardim Primavera

6 – Nova Brasília

7 – Panorama

8 – Jardim Altamira

9 – Bela Vista

10 – Jardim dos Estados

11 – Jardim Uirapuru

12 – Cooperfron

13 – Jardim Oriente

14 – São Sebastião

15 – Jardim Independente I Parte I

16 – Jardim Independente I Parte III

17 – Jardim Independente II Parte II

18 – Jardim Oriente

19 – Jardim Independente II Parte I

20 – Jardim Independente I Parte II

21 – Don Lorenzo

Imagens: Ascom/PMA