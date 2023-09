Programa Nacional de Vacinação conta com Centro de Imunobiológicos da Santa Casa

Desde 2009, a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP) integra o Programa Nacional de Imunização (PNI), com o atendimento realizado pelo Centro de Referência de Imunobiológicos (Crie).

O ‘Centro’ disponibiliza 27 tipos diferentes de imunobiológicos especiais e também de rotina para pacientes das redes pública e privada, referenciados para o serviço, e também aos recém- nascidos na Santa Casa.

“O Crie da Santa Casa foi instalado para facilitar o acesso aos pacientes imunobiológicos especiais e também os de rotina. Esse atendimento é direcionado, em especial, aos portadores de imunodeficiência congênita ou adquirida e de outras condições especiais. Mas as vacinas também são disponibilizadas para os recém nascidos na Santa Casa e para os servidores e residentes da instituição, de acordo com o calendário previsto para os profissionais de saúde”, explica a enfermeira Diana Lobato, coordenadora do Centro.

Em 2022, o Crie realizou mais de 19 mil atendimentos e este ano, até julho, foram aplicadas 13 mil 798 doses pelo centro, uma contribuição significativa para a saúde dos pacientes atendidos, como Kaleb Gomes, de 7 anos, que é doente renal crônico e precisa receber o reforço imunológico, por conta de sua situação de saúde.

“O Kaleb faz tratamento renal aqui na Santa Casa há um ano e meio e eu encontro todas as vacinas que ele precisa aqui no Crie. Isso facilita muito, porque nós moramos em Capitão Poço e o serviço fica perto do setor de hemodiálise. Ele tá com todas as vacinas atualizadas e eu confio muito que isso melhora também a saúde dele”, afirma a mãe do menino Sâmia Gomes.

Além de garantir a proteção individual dos pacientes como Kaleb, o Crie também contribui para o objetivo do PNI de alcançar a eliminação e controle de várias doenças imunopreveníveis, explica a coordenadora do centro.

“Há 50 anos o Programa Nacional de Imunização brasileiro contribui para a redução da mortalidade e morbidade ocasionados pelas doenças imunopreveníveis. Doenças como Sarampo, Catapora, Meningite Meningocócica e o Tétano, entre outras diversas doenças que podem ser evitadas garantindo uma vida saudável, prolongando também a vida de cada pessoa vacina e também de todos os brasileiro”, conclui a enfermeira.

Nos últimos anos, notícias falsas, que foram compartilhadas principalmente em redes sociais, prejudicaram a procura por vacinas e a cobertura vacinal da população brasileira.

No Pará, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Estado, aderiu, em agosto deste ano, ao esforço nacional para ampliar a vacinação realizando a campanha de multivacinação para a atualização das vacinas para menores de 15 anos. A campanha garantiu a aplicação de mais de 120 mil doses de vacinas em Unidades Básicas dos 144 municípios do Estado.

Além das campanhas, o Ministério da Saúde ressalta que durante todo o ano é importante que a população fique atenta Calendário Nacional de Vacinação, que contempla todas as vacinas de rotina dos cidadãos, desde o primeiro dia de vida, observando na carteira de vacinação o período e as vacinas que devem ser tomadas para manter a imunização atualizada, evitando o retorno de doenças já erradicadas no Brasil.

No site, o Ministério da Saúde lista 20 imunizantes que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação e que são oferecidas a um público que vai de crianças (desde recém nascidos) a idosos, incluindo gestantes.

Confira as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação:

1. BCG,

2. Hepatite B,

3. Penta,

4. Pólio inativada,

5. Pólio oral,

6. Rotavírus,

7. Pneumo 10,

8. Meningo C,

9. Febre amarela,

10. Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

11. Tetra viral (sarampo, caxumba e rubéola e varicela),

12. DTP,

13. Hepatite A,

14. Varicela,

15. Difteria e tétano adulto (dT),

16. Meningocócica ACWY,

17. HPV quadrivalente,

18. dTpa,

19. Influenza (ofertada durante Campanha anual) e

20. Pneumocócica 23-valente (Pneumo 23).

