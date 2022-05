Programa Obesidade Zero realizou mais cirurgias no mês de abril

O programa o Fila Zero Obesidade, que tem como objetivo atender de forma rápida e efetiva os pacientes que necessitam de tratamento cirúrgico para obesidade, de forma gratuita, realizou no mês de abril 50 bariátricas no estado, o número é maior que o anterior que foi de 40 cirurgias. Atualmente mais de 6 mil pessoas estão cadastradas, em atendimento e em diferentes etapas do processo.

O programa é de iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), que deu inicio as atividades em setembro de 2020, que oferece atendimento gratuito para os usuários do Sistema único de Saúde (SUS).

O tratamento é uma das principais alternativas para combater a obesidade de grau 3, e trata-se de uma gastroplastia, redução do tamanho de estômago, que aliada a outras medidas, gera redução de peso necessário do paciente.

As pessoas que necessitam do atendimento são as que possuam índice de Massa Corporal (IMC) acima dos 40 kg/m2 ou aquelas que possuam entre 35 kg/m2 e 40 kg/m2 com alguma das doenças relacionadas á obesidade, como diabetes, hipertensão arterial, gordura no fígado ou colesterol alto.

Mais informações podem ser adquiridas no site do programa https://www.obesidadezero.pa.gov.br/

Foto: Bruno Cecim / Ag. Pará