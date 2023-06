Programa para carro popular vai priorizar caminhões e ônibus

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na manhã desta segunda-feira (5), que o programa para baratear o carro popular foi reformulado e deve contemplar também caminhões e ônibus. O ministro tem reunião agendada no Palácio do Planalto com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para debater a proposta da equipe econômica.

– Vamos ter um despacho com o presidente com duas pautas: o estímulo a caminhões e ônibus, prioritariamente, e a questão do Desenrola – disse Haddad, ao chegar ao edifício sede da Pasta.

– A gente repaginou o programa e ele ficou mais voltado para o transporte coletivo e de carga, mas o carro também está contemplado – completou.

Na última quinta-feira (1º), Haddad chegou a dizer que o presidente Lula já havia dado o aval para o desenho da medida, que busca trazer o preço dos automóveis mais baratos para cerca de R$ 60 mil. No entanto, houve mudanças na proposta para que não fosse contemplado apenas o transporte individual.

O ministro respondeu ainda que as medidas para regular o e-commerce internacional e exigir o pagamento dos tributos dessa modalidade não sairão essa semana.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda