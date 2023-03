Programa “Pará Patas” leva ação de saúde animal no Bengui, em Belém￼￼

O morador Luiz Carlos, de 39 anos, resgatou a pequena Safira, de 4 meses, no terreno da associação que trabalha com reciclagem. Na manhã deste sábado (04), ela realizou a primeira consulta na Usina da Paz Padre Bruno Sechi, no bairro do Bengui, em Belém.

“Eu moro bem próximo aqui da usina e fiquei sabendo dessa ação. Então eu trouxe a Safira, ela é novinha e ainda não tinha sido consultada, eu estou achando muito bom ter essa ação aqui perto de casa”, informou Luiz.

No total, foram realizados 510 atendimentos, entre cães e gatos, na primeira edição do programa “Pará Patas”, uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac).

O programa busca levar cidadania e qualidade de vida animal, com a oferta de diversos serviços gratuitos aos pets, como atendimento veterinário, vacinação antirrábica (para cães e gatos, a partir do terceiro mês de vida), orientações de cuidados básicos, da saúde dos animais de estimação e, para estrear com chave de ouro, um concurso de fantasia.

“Esse evento é importante porque além de fazer a conscientização sobre a saúde e proteção animal, contra maus-tratos, também ajuda na saúde humana. Aqui nós estamos contribuindo para que as pessoas desses bairros atendidos pela Usina da Paz, que não tem condições de pagar por vacina ou consulta, e que ama o seu animal de estimação, possa ter mais qualidade de vida junto ao seu pet”, informou Igor Normando, secretário de articulação da cidadania.

A ação tem parceria com a Secretaria de Saúde Pública do Estado (Sespa) e o curso de medicina veterinária da Universidade da Amazônia (Unama).

“É uma parceria super importante tanto para os alunos do curso de medicina veterinária, que estão colocando em prática o que aprendem em sala de aula, quanto para a população atendida. Levar essas atividades é fundamental porque a gente sabe que a maioria dessas doenças, que têm relação com os animais e os humanos, podem ser prevenidas com esse tipo de ação”, pontuou Pedro Barroso, coordenador do curso de medicina veterinária da Unama/Parque Shopping.

A auxiliar de serviços gerais, Vaneza Pinheiro, mora no bairro Tapanã, e aproveitou para levar o Betoven, de 4 meses, para vacinar e consultar. “Essa ação está sendo maravilhosa porque não temos condições de levar ele no veterinário então poder ter isso de forma gratuita e de boa qualidade, não tem preço”, comentou Vaneza.

Sobre o Pará Patas: O programa é voltado principalmente para famílias que não têm condições de arcar com os custos veterinários e de vacinas. E, dessa forma, o governo do Estado, através do Pará Patas, passa a dar condição a essas famílias assegurar cidadania e saúde animal.

O Pará Patas vai, inicialmente, ofertar os serviços dentro dos complexos das Usinas da Paz e seguir um cronograma, em breve, para outros bairros de Belém.

Acompanhe o calendário das próximas ações do “Pará Patas”:

No próximo dia 17/03, a ação ocorrerá na UsiPaz Terra Firme (Passagem Belo Horizonte, 56 – entre Av. Perimetral e Pass do Arame); No dia 24/03 será a vez da UsiPaz Professor Amintas Pinheiro, no Icuí-Guajará, em Ananindeua (Estrada do Icuí-Guajará esquina com a Avenida Independência, S/N) e no dia 31/03, será na UsiPaz Cabanagem (Rua Damasco, nº 37, próximo a Estrada do Benjamin, ao lado da Escola José Valente Ribeiro). Sempre de 9h às 12h.

Para participar, basta chegar na Usina da Paz e levar documentos RG, CPF, Comprovante de residência e o cartão de vacinação do pet. O atendimento é por ordem de chegada.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará