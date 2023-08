Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidade leva serviços de cidadania à Região de Urucurituba

A Escola Municipal São José, na região de Urucurituba, foi palco de uma ação transformadora promovida pela Prefeitura de Santarém, por meio do Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidade (PPBC) na sexta-feira passada, dia 18. A iniciativa, que beneficiou milhares de moradores, montou base na Comunidade Piracãoera de Baixo, situada na região de várzea, e reafirmou o compromisso da administração municipal em levar serviços essenciais e atendimento direto aos cidadãos.

A ação se destacou pela diversidade de serviços oferecidos pelas diferentes secretarias municipais, que trabalham de forma integrada, órgãos e instituições parceiras, atendendo às necessidades variadas da comunidade. Os números falam por si:

Com um total de 254 atendimentos, a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras) proporcionou suporte e informações cruciais para os cidadãos presentes.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizou 1.865 atendimentos, promovendo cuidados médicos, vacinação, orientações de saúde e informações importantes para a população local.

Com 60 atendimentos, a oportunidade de obter fotos 3×4 foi oferecida, facilitando a documentação e trâmites burocráticos.

A presença da Polícia Civil resultou em 160 atendimentos, reforçando a importância da segurança e do acesso aos serviços da instituição, como emissão de RG.

A oportunidade de capacitação profissional atraiu 168 participantes, destacando a busca por aprimoramento e novas habilidades, por meio do parceiro ‘Profissionaliza’.

Com 26 atendimentos, a ótica ofereceu suporte visual essencial para muitos moradores.

Com 89 atendimentos, a Defensoria Pública prestou orientações legais e assistência jurídica à comunidade.

A presença do Cartório Fioretii resultou em 35 atendimentos, fornecendo informações e serviços notariais.

Com 03 atendimentos, a possibilidade de resolver questões relacionadas ao CPF foi disponibilizada.

“Esta ação do Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidade é um exemplo tangível do nosso compromisso enquanto Prefeitura em levar os serviços municipais diretamente aos cidadãos, onde quer que estejam. A variedade de atendimentos e o número expressivo de participantes demonstram a importância de aproximar a administração municipal da comunidade, entendendo suas necessidades individuais. Continuaremos trabalhando incansavelmente para ampliar essas iniciativas e construir uma Santarém mais inclusiva e resiliente,” disse Walkiria Coelho, coordenadora do PPBC.

O evento culminou em um total impressionante de 2.660 atendimentos, reforçando o impacto positivo e concreto do Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidade. Essa ação reforça que, ao levar os serviços essenciais diretamente aos cidadãos, a administração municipal está comprometida em melhorar a qualidade de vida da população e fortalecer os laços entre a prefeitura e as comunidades locais.

Imagem: Agência Santarém