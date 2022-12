Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades realiza 3,5 mil atendimentos

Uma gama de serviços gratuitos de saúde, cidadania e beleza foram realizados em um só lugar na manhã de quarta-feira passada, dia 30/11, na 7ª edição do Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades (PPBC). Cerca de 3,5 mil atendimentos integrados e descentralizados foram efetuados no bairro Nova República, zona sul de Santarém, na Escola Municipal Princesa Izabel. A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Governo (Semag).

Foram disponibilizados serviços como atualização e inclusão cadastral para programas sociais como o Bolsa Família; atendimentos psicossociais; atendimentos especializados em família e indivíduos em situação de violação de direitos; emissão de CPF e de Carteira de Identidade (RG); testes rápidos de hepatite B e C, Sífilis e HIV; aferição de pressão arterial; teste de glicemia; vacinas; consultas médicas; atendimento odontológico; distribuição de medicamentos da farmácia básica; emissão de passe livre.

O evento foi aberto à comunidade em geral e atendeu, principalmente, moradores do bairro Nova República e adjacências, como estratégia de acesso facilitado dos serviços às áreas periféricas da cidade.

A senhora Maria de Nazaré Barreto Pinto, de 75 anos, moradora do bairro Ipanema, aproveitou a oportunidade para fazer a atualização cadastral do NIS. Ela recebe auxílio ao idoso e disse que há muito tempo estava esperando pela ação. “Sempre que eu procurava atendimento tinha gente demais e eu acabava sem ser atendida. Agora eu estou aqui já na vez para atualizar meu cadastro e isso facilita muito a vida da gente.”

O autônomo Antônio Mariano Sousa Santana, de 43 anos, morador do bairro Nova República, também aproveitou a ação e garantiu atendimento odontológico. “Esse tipo de serviço é caro e nem sempre a gente tem dinheiro disponível para fazer. Então ações como essas são muito importantes. Parabéns a prefeitura por disponibilizar e trazer atendimentos ao nosso bairro.”

O coordenador do PPBC, Tadeu Cunha disse que o objetivo do Programa é justamente aproximar os atendimentos da população. “São diversas políticas públicas disponibilizadas que a gente aproxima a Prefeitura da comunidade. Em média, fazemos de 3 a 4 mil atendimentos em um evento como este. A estimativa de hoje é de 3,5 mil atendimentos. Então, é algo muito proveitoso e é muito bem aceito pelas pessoas. Além disso, é um programa que também conta com muitos parceiros que também vem até o evento para facilitar os atendimentos, e isso faz com que o Programa seja sempre esse sucesso de público”, salientou Cunha.

O prefeito Nélio Aguiar comentou sobre mais esta edição do PPBC. “O PPBC retornou este ano, pois tivemos dois anos de pandemia e a retomada desse Programa é essencial para alcançar com mais efetividade os moradores de bairros mais afastados. Os moradores reconhecem a importância que essa ação gera em suas vidas. Ir até o centro da cidade para muitos é uma grande dificuldade, então descentralizar e promover todos em um só lugar garante direitos e promove cidadania.”

Imagem: Ascom/PMS