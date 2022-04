Programa Saúde na Escola: enfermeiros realizam reuniões de alinhamento para ações em 2022

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou nos dias 25 de março, 5 e 8 de abril, no auditório da Semsa, reuniões de alinhamento das atividades para ciclo de 2022 do Programa Saúde na Escola (PSE).



Nessas ocasiões, estiveram reunidos enfermeiros da zona urbana, Planalto e comunidades ribeirinhas, que discutiram o cronograma de atividades, as melhores formas de elaborar as ações e como os temas devem ser trabalhados nas unidades inseridas no PSE.

As ações serão desenvolvidas ao longo de 2022, em 148 instituições de ensino, dentre elas: Umeis, Cemeis e Escolas de ensino fundamental, médio e técnico.

A enfermeira Karen Lima ressalta a importância do programa. “O PSE possibilita uma articulação entre saúde e educação, com metodologias e práticas assertivas que serão realizadas no ambiente escolar. Dessa forma, podemos entender e trabalhar as vulnerabilidades que comprometem o desenvolvimento de crianças e jovens. Logo, ações como essas de promoção, prevenção e educação à saúde contribuem com a melhoria da qualidade de vida da população.”, disse.



O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política intersetorial instituída pelo decreto n° 6.826, de 5 de dezembro de 2007, que visa a integração e articulação permanente da educação e da saúde. Anualmente o programa oferta 13 temáticas para serem desenvolvidas no ambiente escolar.

Imagem: Ascom/PMS