Programa social em Belém para cuidadoras é debatido por Prefeitura, comitiva de ministérios e ONU Mulheres

O programa “Ver-o-Cuidado”, sobre a economia gerada por mulheres cuidadoras, é tema de reunião entre a Prefeitura de Belém; a comitiva do governo federal formada pelo Ministério das Mulheres e Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; representantes da Open Society Foundations; e da Organização das Nações Unidas – ONU Mulheres. O objetivo central da comitiva em Belém é conhecer o projeto-piloto do “Ver-o-Cuidado”, programa da UNU Mulheres, apoiado pela Prefeitura de Belém com a meta de transformá-lo em poítica pública.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e equipe de secretários municipais receberam a comitiva no Gabinete Municipal, na noite desta segunda-feira, 17. Foi então apresentado ao gestor municipal o cronograma da visita que se pretendia cumprir, sempre focando o projeto Ver-o-Cuidado.

O municipio de Belém desenvolve o projeto-piloto de um Sistema Municipal de Cuidados. As mulheres que cuidam de crianças, idosos, preparam comida, organizam a casa, entre outros cuidados, são as beneficiadas. O prefeito Edmilson Rodrigues destaca: “Quero muito a ajuda de vocês para que o governo incorpore cada vez mais os princípios desse programa, se tornando uma política pública, inclusive nacional, assim como temos o ‘Bora Belém’, o ‘Donas de Si e tantos outros”.

Visibilidade à economia do cuidado

A comitiva segue em Belém até esta terça-feira, 18, com ida à ilha de Cotijuba para reunir com representantes do movimento de mulheres locais. Para a secretária nacional de Autonomia Econômica e Cuidados do Ministério da Mulher, Roseane Oliveira, é importante dar visibilidade ao tema.

“Esse tema do cuidado não tem muita visibilidade ainda. Enfrentar esse debate e torná-lo público é importante. Nosso grande desafio é, além de construir uma política, envolver esse tema do cuidado na sociedade”, afirma Roseane.

Avanço

Desde quando o projeto foi iniciado em Belém, em maio de 2022, são desenvolvidas ações como formação para servidores e servidoras públicas referentes à Economia do Cuidado; e, recentemente, iniciou-se o processo de escuta e engajamento de representações da sociedade civil ligadas ao trabalho de cuidado, em Belém.

“Esse projeto vai ganhando cada vez mais corpo. Observei que já avançou em termos de estrutura de governança e de capacitação. A partir desse processo, essa política de cuidado está ganhando um novo corpo”, comenta a diretora-adjunta da ONU Mulheres Brasil, Ana Carolina Querino.

O programa é todo financiado pela rede internacional Open Society Foundation, que financia projetos sociais na América Latina. Segundo Nina Madsen, oficial da Open Society, a visita só reforça a parceria da Fundação no projeto desenvolvido pela UNU Mulheres e que deve ser encampado pela Prefeitura.

“A fundação atua para fortalecer as políticas públicas e a economia do cuidado. Passamos o dia conhecendo com detalhes, em profundidade, da experiência que está sendo desenvolvida em Belém. Estamos reafirmando a nossa parceria com a cidade”, afirma Nina.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Ryssa Tomé/Comus