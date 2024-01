Programa ‘Sua Casa’ beneficia 230 famílias em Benevides

Mais um feito realizado pelo Governo do Estado trouxe esperança para 230 famílias do município de Benevides, região metropolitana de Belém. Dessa vez, o programa ‘Sua Casa’ entregou cheques para moradores da região, totalizando um investimento em mais de R$ 2 milhões. A iniciativa, desenvolvida em conjunto com a Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab), garante auxílio financeiro para aquisição de materiais a serem utilizados na construção, reforma, ampliação ou melhoria em sua unidade habitacional.

“Ficamos muito felizes em estar aqui, em Benevides, fazendo entregas do Programa Sua Casa, que visa melhorar a moradia das famílias. Foram mais de 230 benefícios entregues, sendo a primeira e segunda parcela”, destacou a vice-governadora Hana Ghassan.

Luziane Solon, prefeita de Benevides, ressaltou a importância do auxílio financeiro para os moradores da região. “Sua casa é um programa que visa atender famílias que mais precisam, permitindo a melhora da casa, onde as pessoas precisam ter conforto. Tenho certeza que, com todos esses benefícios, quem ganha é a nossa população”, ponderou.

REALIZAÇÃO

No ano de 2023, o programa ‘Sua Casa’ beneficiou mais de 20 mil famílias em todo o Estado do Pará. Os cheques podem chegar no valor de até R$ 21 mil. A pensionista Gleiciane Costa, moradora do bairro Liberdade, recebeu a primeira parcela do auxílio. “Estou me sentindo vitoriosa. Tento participar do programa desde o ano passado e hoje, graças a Deus, consegui. O meu sonho é ter um quarto só para mim, além de poder dar o conforto para minha mãe, que já é uma senhora idosa”, disse Gleiciane.

Outra beneficiada pelo programa foi Regina Eliana, moradora do bairro Taiassui, que também recebeu a primeira parcela do auxílio. “Hoje, quando chove, minha casa fica toda molhada. O benefício vai me ajudar a resolver esse problema. Quero, também, ampliar a casa para poder viver melhor. Com essa ajuda, sei que daqui a seis meses, minha casa estará muito bonita. É a realização de um sonho!”, afirmou Regina, agradecida.

PROGRAMA

O programa do Governo do Estado, “Sua Casa”, auxilia famílias em vulnerabilidade social na construção e reconstrução de seus imóveis. O programa atende, prioritariamente, pessoas que vivem em situação de risco social, como extrema pobreza, vítimas de incêndios e enchentes, entre outros critérios técnicos estabelecidos por lei e verificados pela Cohab.

Imagem: Agência Pará de Notícias