Programa Sua Casa beneficia mais de 160 famílias em Quatipuru

O Programa Sua Casa contemplou 169 famílias neste sábado (19), em Quatipuru, no nordeste paraense. Os cheques serão utilizados para construção, reconstrução e reforma residencial, com valores inclusos para pagamento de mão-de-obra.

“Temos aqui 169 famílias que vão ser beneficiados em um investimento de R$ 1.500, 00, para que as pessoas possam morar com dignidade. E, para isso, o governo está fornecendo através através do Sua Casa o material de construção e também a grande novidade: o pagamento do pedreiro para que as pessoas possam cumprir todas as etapas do programa”, afirmou o presidente da Cohab, Orlando Reis.

Ele frisou que programas estaduais de habitação no governo passado era incompleto. “A grande reclamação do programa anterior é de que só se recebia o material de construção, então uma parcela muito grande das pessoas não concluía a obra. Agora não. Com o Sua Casa a história é outra, é diferente. A gente está presente em todas as regiões do Estado para que as pessoas atendidas consigam concluir a obra e realizar o sonho de morar com dignidade”, acrescentou o titular da Cohab.

Márcio Marinho Santiago, 31 anos, autônomo foi um dos beneficiados. “O meu sentimento é de alegria e felicidade, estar realizando o sonho de uma casa própria. Moro com minha esposa e dois filhos, de 13 e 2 anos de idade. É muito bom dar um lar para eles”, comemorou.

O governador Helder Barbalho participou da entrega, durante a agenda de trabalho no município. “São famílias que precisam do apoiamento para ter uma casa com dignidade, com melhor qualidade. Cuidar das pessoas, de onde moram, para que possam construir, com quem amam, um novo capítulo das suas histórias”, afirmou.

A gratidão foi o sentimento relatado por Daniel Cabral Ramos, 23 anos, autônomo. “Às vezes a gente trabalha tanto para construir, isso veio como uma forma de adiantar as coisas. Estamos em um compartimento em casa, vamos ampliar para dar um pouco mais de conforto”.

Michel Gomes dos Santos, 31 anos, autônomo mora com mãe na casa de uma tia. “Para mim é uma grande honra, a gente sonha e agora é uma oportunidade muito boa. Eu agradeço, primeiramente, a Deus e depois ao povo do Governo do Estado. Vamos construir uma casa. É uma grande de alegria ter o nosso cantinho para morar sem estar perturbando ninguém”, analisou.

Em discurso, o prefeito de Quatipuru, Zé Augusto, festejou os benefícios para o município. “Hoje estamos aqui para agradecer muito a todos que nos ajudam neste Governo, são nossos grandes parceiros. Os investimentos estão sendo vistos por toda a população e estou muito orgulhoso dessa grande demonstração de alegria”.

Conduzido pela Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab), o Programa ‘Sua Casa’ tem como objetivo principal garantir auxílio para aquisição de material de construção e para o pagamento dos trabalhadores empregados durante a obra. O valor concedido pelo “Sua Casa” é de até 21 mil reais.

Os investimentos na política habitacional já foram expandidos para todas as regiões paraenses desde que o programa foi criado, em 2019, garantindo melhorias aos lares e também gerando renda para trabalhadores da construção civil.

Em 2021, pela primeira vez na história do Pará, segundo a Cohab, um programa de apoio à construção e reconstrução de lares beneficiou tantas pessoas em um único ano. No exercício de 2021, o investimento total com o Programa “Sua Casa”, com a liberação das duas etapas, somou mais de R$ 130 milhões. O recurso foi destinado para

o atendimento de 15.709 domicílios. A estimativa da Companhia é de que o programa beneficiou mais de 78.500 pessoas no ano passado.

Para receber os benefícios, os candidatos devem atender aos critérios – estabelecidos em lei – para serem inscritos. Após a inscrição, a Cohab seleciona gradativamente os inscritos com base na ordem de prioridades previstas nas diretrizes do programa. À medida em que os candidatos são selecionados, a equipe de engenheiros da Companhia inicia o processo de avaliação e diagnóstico das moradias. Em seguida, a próxima fase consiste na análise socioeconômica do setor de assistência social da Companhia, momento em que os técnicos averiguarão a real condição social dos candidatos.

SERVIÇO

Interessados em se cadastrar no Programa “Sua Casa” podem ligar para: (91) 3214.8533 e (91) 3214.8400.

Por Dayane Baía (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação