Programa ‘Sua Casa’ do Governo do Pará atende mais de 28 mil famílias e é recorde em 2023

O ano de 2023 está chegando ao fim e Natalia Silva se despede dele com sentimento de gratidão após a realização de um sonho: a ampliação da casa própria, que foi possível através do programa “Sua Casa” do Governo do Pará. Além dela, mais de 28 mil famílias receberam o cheque que garante mais dignidade habitacional e qualidade de vida.

“Foi um momento muito especial. Quando nós recebemos a ligação, eu até pensei que era um ‘trote’, porque me ligaram à noite, comunicando e marcando o dia para eu comparecer no Centur e receber o benefício, e nós fomos. Então fizemos tudo possível, gastamos tudo na nossa casa mesmo. Construímos a nossa sala, que era um sonho ter uma sala que eu não tinha, e foi tudo com a ajuda do cheque”, explicou a autônoma.

Destinado à construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de unidade habitacional, o programa de governo “Sua Casa” foi criado pelo governador do estado do Pará, Helder Barbalho, em dezembro de 2019.

Natália, que trabalha como confeiteira há quatro anos, conseguiu ainda, através do benefício, ter mais espaço e autonomia para a produção de bolo, doces e salgados na própria casa, localizada no bairro da Cabanagem.

“Moro aqui há 17 anos mas era só um quadradinho, então, com a ajuda do cheque, nós conseguimos realizar nosso sonho de ter uma casa maior e um quarto para o meu filho, já que antes era quarto, sala e cozinha tudo junto, agora ele tem o quartinho dele. Recebi as duas parcelas, direitinho. O valor do pedreiro também fomos sacar direitinho”.

Segundo Natália, o programa “Sua Casa” também beneficiou o pai dela, que precisou reformar a residência depois da amputação de uma das pernas.

“Meu pai é cadeirante, ele perdeu uma perna devido a Diabetes e também foi contemplado pelo ‘Sua Casa’. Com o benefício ele conseguiu fazer diversas adaptações na casa dele que antes não tinha. Ele fez o banheiro, porque ele não tinha acesso para entrar no banheiro e era a maior dificuldade aí agora ele tem o banheiro dele, uma cozinha que ele transita e tem a liberdade dele”.

A Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB/PA coordena a seleção dos beneficiários, acompanha a obra e a execução das despesas do Programa.

“O Sua Casa é um programa que tem como finalidade diminuir as desigualdades sociais e ter uma habitação de qualidade para cada um. No ano de 2023, nós estamos atendendo 28 mil famílias no estado do Pará, uma meta nunca alcançada. Em 2024, a gente vai trabalhar para ter muito, muito mais e mais benefícios de sua casa”.

Serviço: Para se cadastrar no Programa “Sua Casa”, os interessados podem ligar para: (91) 3214.8533 e (91) 3214.8400 ou realizar a inscrição no prédio da Cohab, na Passagem Gama Malcher, nº 361, em Belém.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/AG Pará