Programa ‘’Sua Casa” vai beneficiar moradores de Quatiparu

O Governador Helder Barbalho vai beneficiar nesta segunda-feira (4) famílias do município de Quatipuru localizado no nordeste do estado, com o programa “Sua Casa” que tem como objetivo principal garantir auxilio para aquisição de material de construção e para o pagamento da mão de obra.

Foram adquiridos em recursos por meio da companhia de habitação do Pará (Cohab) o valor de até R$ 21 mil. Os investimentos na politica habitacional por meio do “Sua Casa”, estão sendo expandidos para todas as regiões, que já contemplou mais de 70 mil pessoas no período de 2019 ate agosto de 2021 em todo o Pará segundo estimativas da Cohab.

Para receber os benefícios, os interessados devem atender aos critérios estabelecidos em lei para poder estarem aptos para serem inscritos.

Para mais informações os Interessados em se cadastrar no Programa “Sua Casa” podem ligar para: (91) 3214-8533 e (91) 3214-8400.

Foto: Perfil Helder Barbalho

Jornalista: Marina Moreira