Programa Trainee da MRN abre as portas para novos talentos plurais da Amazônia

Evilane Clemente nasceu na Comunidade Quilombola Boa Vista, localizada no município de Oriximiná, na região Oeste do Pará. A jovem saiu cedo de sua localidade, ao lado do filho que na época tinha um ano, para estudar na Universidade Federal do Oeste do Pará – Ufopa, em Santarém. Recentemente, ela voltou para o lugar de origem para realizar um sonho: ser Trainee da Mineração Rio do Norte – MRN, atuando na área de Planejamento e Controle de Produção da empresa. Assim como ela, outras 10 pessoas foram selecionadas para atuar e vivenciar de perto a rotina de trabalho de uma mineração sustentável de bauxita, em plena Amazônia.

“Por toda a minha história de vida, por ser da comunidade (Boa Vista), aqui do ladinho da MRN, fico muito contente. Entrar no Programa Trainee é uma reafirmação de uma vitória muito grande na minha vida. Isso acaba me motivando a querer aprender mais, ser uma geóloga de excelência e querer ficar aqui por mais 20 ou 30 anos. Estou feliz por estar ao lado de casa, do lado da minha família e ver o brilho nos olhos deles”, comentou Evilane.

Ela destacou o processo de seleção para trainee e a acolhida por parte dos empregados da empresa, sendo recebida de forma cuidadosa e empática por todos. Enfatizou, ainda, que espera colocar em prática tudo o que aprendeu no ensino superior, na área da geologia. “Por enquanto, a gente ainda está em processo de integração, estamos conhecendo as áreas e fazendo as visitas de campo. Tem sido muito bacana para a gente entender como é que funciona aqui dentro da MRN. Estou cheia de expectativa, feliz e também ansiosa para viver esse momento na prática”, completou.

Este ano, o Programa Trainee da MRN foi batizado de “Talentos Plurais da Amazônia”, como uma forma de valorizar a diversidade, atrair os profissionais regionais e despertar o interesse dos moradores nortistas para trabalhar no setor mineral. A seleção desses profissionais representa uma grande chance para se trilhar uma jornada profissional repleta de crescimento e aprendizado.

Quem também integra o time de trainees é Nilton Ribeiro, de 26 anos, que atua como Trainee no Departamento de Manutenção. Natural do município de Terra Santa (PA), ele foi para Manaus cursar o ensino superior e agora está de volta ao oeste do Pará. “O processo de trainee foi bem desafiador, mas toda a equipe da MRN tem sido muito prestativa com a gente e nos acolhendo muito bem. Isso nos deixa cada vez mais entusiasmados a dar o nosso melhor”, ressaltou.

Além de profissionais de localidades próximas à empresa, a MRN também atraiu a atenção de interessados de outras regiões do Pará. É o caso da Trainee do Departamento de Vendas da MRN, Mariana Coelho, que saiu de Belém para aceitar um novo desafio profissional. Ela explicou como foram as etapas de seleção que a levaram até o distrito de Porto Trombetas. “O processo foi tranquilo e muito humano. Todos estavam disponíveis para responder nossas dúvidas e nos deixaram à vontade. Acredito que o maior desafio veio depois da seleção, assumir esse cargo e toda a mudança em pouco tempo foi difícil, mas a empresa me apoiou e deixou tudo confortável. A MRN valoriza cada passo da formação do trainee, promovendo treinamentos assertivos para conhecermos bem suas operações na região e o que nos espera no futuro”, detalhou.

Segundo a gerente de Desenvolvimento de Pessoas da MRN, Magda Damasceno, o Programa Trainee “Talentos Plurais da Amazônia” surge da valorização e diversidade dos talentos locais. “Nós sempre buscamos atrair novos talentos que estejam preocupados com o desenvolvimento sustentável na Amazônia. A MRN está alinhada a práticas sustentáveis e essa iniciativa é uma grande chance para quem deseja ingressar em uma empresa com atuação sólida no mercado e que oferece diversas chances de crescimento para seus empregados”, destacou.

