Programa Triagem Pós-Covid é ampliado para Altamira, Santarém e Marabá

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), vai ampliar o atendimento do Programa Triagem Pós-Covid, que atende pacientes que tiveram a doença e apresentam sequelas, como alteração no paladar e olfato, ansiedade, rinite, insônia ou hipertensão arterial.

“A nossa intenção com este programa é continuar o cuidado com o nosso paciente. E agora focando de forma descentralizada para esse atendimento chegar em outras regiões do Estado. São muitas pessoas que, mesmo após a doença, continuam procurando atendimento, pois ficaram com alguns sintomas residuais”, ressaltou o titular da Sespa, Rômulo Rodovalho.

A implantação do ambulatório Pós-Covid-19 do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, está com previsão para iniciar os atendimentos na primeira quinzena de setembro. Inicialmente, devem ser disponibilizados 1,2 mil atendimentos mensais, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. O agendamento será feito via telefone.

Em Altamira, o atendimento é feito pelo Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT) e pode ser agendado pelo Whatsapp no número (93) 98113-1506.

“Já iniciamos os agendamentos e consultas em Altamira. São 100 consultas mensais, 25 por dia, realizadas sempre nas segundas-feiras das 7h às 17h. No momento do agendamento é importante apresentar um documento de identificação com foto, comprovante de residência atual, cartão SUS e documentos ou exames realizados durante o tratamento de Covid-19, o atendimento é realizado por um médico e caso necessário o paciente pode fazer exames de imagem e laboratório no HRT”, explica o secretário.

O Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, também está promovendo o acompanhamento de pacientes com algum tipo de sequela da Covid-19. O atendimento é realizado por uma equipe multiprofissional da unidade, destacada especialmente para atender pacientes que apresentarem sintomas persistentes. Os relatos mais comuns são falta de ar, dor no tórax, fadiga, entre outros, que se manifestam em diferentes partes do corpo e podem afetar a qualidade de vida do paciente.

Para agendar as consultas no Regional do Sudeste do Pará é necessário entrar em contato por telefone, no número (94) 98116-1989, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h. Os atendimentos são realizados todas às quartas-feiras pela manhã das 8h às 12h e quinta-feira no período vespertino das 14h às 18h. O novo serviço disponibilizado pelo HRSP pretende atender cerca de 192 pacientes por mês, uma média de 24 pacientes por dia.

Segundo o secretário Rômulo Rodovalho, em Marabá os atendimentos foram iniciados para os pacientes que estavam internados na unidade e tiveram alta. Agora, o serviço está aberto para todas as pessoas acometidas pela doença, oriundas dos municípios da região. “Estamos atentos a esses pacientes que enfrentaram uma doença tão grave. Com esse novo serviço, iremos acompanhar de perto essas pessoas, oferecendo um suporte médico adequado para todos”.

Na Região Metropolitana de Belém o atendimento é realizado pela Policlínica Metropolitana, que de janeiro a julho de 2021 já realizou o atendimento de 8.884 pacientes com uma média de 1.400 pacientes por mês.

Interessados devem entrar em contato com a Policlínica, através do whatsapp no número (91) 98521-5110 ou pelo e-mail agendamento.polimetropolitana@issaa.org.br, para realizar o agendamento. E deve ter em mãos os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e cartão SUS.

Por Melina Marcelino (SESPA)

Foto: Agência Pará

Fonte: Agência Pará