Programa Turismo Acessível promove inclusão social, mobilidade e cultura em Belém

Com o objetivo de promover uma introdução ao tema da acessibilidade no turismo, a Prefeitura de Belém, por meio da Coordenadoria Municipal de Turismo (Belémtur), participou neste sábado, 23, do evento “Turismo Acessível”. A praça da república foi escolhida para receber a programação cultural.

O evento contou com uma visita guiada pela praça, com a presença de guia turístico e uma equipe de tradutores e intérpretes de libras, feirinha inclusiva, abrangendo atividades artísticas, vendas de artesanato e tenda, contadores de histórias e apresentações de dança, com grupos de artistas portadores de deficiências.

Acessibilidade no turismo – “A realização de eventos como este trás o olhar para a inclusão, como um instrumento base para o desenvolvimento da sociedade. É imprescindível para entendermos mais sobre a acessibilidade no turismo. Entendo que, quando nós falamos de acessibilidade, não se trata apenas de fazer adaptações de acesso em locais públicos, mas a garantia de que pessoas com diversos tipos de deficiências sejam inseridas também nas atividades turísticas”, pontuou a presidente da Associação de Apoio e Orientação aos Pais de Autista, Cilene Rocha.

A idealizadora do evento, Karol Pinheiro, ressaltou a importância de planos de ações e planejamentos voltados aos serviços no turismo de acessibilidade. “A realização de um evento em parceira com a gestão pública, contando com a participação de associações e empresas privadas, vem a proporcionar uma experiência agradável para todos os participantes. Ainda é um grande desafio a inclusão de pessoas com deficiência nos mais diversos espaços sociais, mas atividades inclusivas, como esta, abrangem e promovem a valorização das perspectivas e dos talentos singulares de todos os indivíduos”.

Programa Turismo Acessível – Pensando no bem-estar de todos os indivíduos, o Ministério do Turismo fomenta o programa Programa Turismo Acessível, que se constitui em um conjunto de ações para promover a inclusão social e o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida à atividade turística, com segurança e autonomia.

“O município de Belém foi indicado pelo ministério como tendência turística para o ano de 2022, e a realização de eventos promovendo a acessibilidade, bem como a garantia de utilização dos espaços públicos da cidade de forma inclusiva, faz parte dos pilares das ações de desenvolvimento turístico para a nossa cidade”, disse o coordenador de Turismo de Belém, André Cunha.

Legislação – De acordo com o Art 8° da lei n° 13.146, de 6 de julho de 2015 (Brasil, 2018), é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, acesso à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Texto: Kamila Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Kamila Santos