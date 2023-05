Programação com atividades lúdicas no horto municipal encerra o Abril Azul em Belém

Após um mês repleto de atividades em alusão ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), que envolveram seminário, caminhadas e programações em várias escolas da rede municipal com o objetivo conscientizar a população e garantir o direito de todos, a Prefeitura de Belém, por meio do Centro de Referência em Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes (Crie), da Secretaria Municipal de Educação (Semec), realizou neste domingo, 30, uma manhã de atividades lúdicas na Praça Milton Trindade – Horto Municipal.

Quem esteve presente na ação pôde participar das oficinas de catavento, pintura facial, aventuras de realidade virtual, contação histórias, circuito de educação física e assistir à apresentação cultural do grupo de dança do Crie. “Todas as atividades desenvolvidas neste ano de 2023, visaram alcançar os professores e profissionais da rede municipal de educação de Belém e as famílias dos estudantes. Neste dia de culminância, finalizar com todos juntos por meio de atividades lúdicas é uma forma de união que fortalece nosso trabalho por todas as nossas crianças”, explicou Giovana Souza, técnica do Crie, que representou a coordenadora Tatiana Maia no evento.

Inclusão – Wellington Oliveira, pai do estudante Matheus de Oliveira, aluno da Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Duas Irmãs, localizada no bairro da Pratinha, conta que o filho foi diagnosticado aos três anos. Ele relata a felicidade com o trabalho coletivo da gestão em dar o suporte necessário para a educação do filho, mas também promovendo atividades de conscientização do TEA.

“Instituições como a Semec, por meio do Crie, auxiliam a gente a se encaixar com a realidade de nossas crianças. Parabenizo a Prefeitura de Belém que se empenha em dar todo esse suporte de inclusão aos estudantes. Vemos o reflexo neles a partir do avanço nos estudos e nas atividades como esta aqui na praça”, ressaltou Wellington.

Para a dona de casa Josimara dos Santos, mãe do aluno Matheus dos Santos, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria de Belém Cavalcante Lessa, a atividade tem um valor de conscientização e interação entre todos.“É um momento de lazer, de poder se divertir e ao mesmo tempo mostrar a realidade de inclusão para a sociedade, um aprendizado e combate ao preconceito que infelizmente nossos filhos ainda enfrentam. Nesse espaço de atividades eu posso me divertir com ele e tenho a oportunidade de sair da rotina de dentro de casa e interagir com todas as atividades desenvolvidas pela Prefeitura”, disse Josimara.

Rede – Na rede municipal de ensino, atualmente a Prefeitura de Belém atende 1.239 estudantes com TEA, no Programa de Atendimento do Transtorno do Espectro Autista (Proatea), no Crie e em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) no contraturno.

O desenvolvimento do estudante é estimulado a partir de atividades lúdicas da música e das artes cênicas e plásticas, além de atividades psicopedagógicas de linguagem, psicomotricidade, informática educativa e vivências sociais.

“Além de atender os nossos estudantes, também damos atendimento aos pais para que ambos tenham o suporte emocional, psicológico e social que se faz necessário para todos, bem como formações para acompanhar e auxiliar todos os trabalhadores da rede municipal” enfatizou Edmilson Lima, psicólogo do Proatea-Crie.

Texto: Leandro Muller

Fonte: Agência belém/Foto: Leandro Muller/Ascom Semec