Programação cultural da Semana do Meio Ambiente 2022 inicia nesta sexta-feira (3)

Cortejos, shows e contação de histórias, assim será a programação cultural da Semana do Meio Ambiente 2022. A abertura da programação será nesta sexta-feira (3) ás 18h, haverá um cortejo cultural do Boi Marronzinho, no Porto Futuro.

No sábado (4) o espaço recebe uma contação de história e performance, com Maria Borges. As 20h, o Parque da residência terá um show musical com o grupo Curimbó de bolso, no Teatro Estação Gasômetro.

Já no Dia do Meio Ambiente, 5 de junho, haverá o tradicional cortejo cultural com o Cordão do Curupira que animar o anfiteatro do Parque da Residência, a partir das 10h, com a apresentação do Conjunto Caruana. Na parte da tarde, ás 17h será a vez do boi Veludinho realizar um cortejo cultural no Porto Futuro.

A programação cultural da Semana de Meio Ambiente 2022, é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) E Secretaria de Estado de Turismo (Setur), com apoio do Sebrae no Pará.

Foto: Jader Paes / Agência Pará