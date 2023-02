Programação de Carnaval 2023 já iniciam nas Usinas da Paz de Belém e Ananindeua

Na última terça-feira (31), as Usinas da Paz deram inicio aos eventos de Carnaval de 2023, com o Carnaval Solidário, na UsiPaz Padre Bruno Sechi, localizada no bairro do Bengui, em Belém e na UsiPaz Professor Amintas Pinheiro, no Icuí-Guajará, em Ananindeua.

Além dessas já citadas, as UsiPaz de Belém e Ananindeua também terão programações voltadas a confecção de máscaras carnavalescas, concurso e desfile de fantasias com direito a brindes para os ganhadores, distribuição de lanches e um baile de carnaval.

Acompanhe o cronograma

UsiPaz Padre Bruno Sechi, no Bengui – 08 de fevereiro (Quarta-feira)

UsiPaz Jurunas/Condor – 09 de fevereiro (Quinta-feira)

UsiPaz Cabanagem – 10 de fevereiro (Sexta-feira)

UsiPaz Guamá – 13 de fevereiro (Segunda-feira)

UsiPaz Icuí-Guajará, em Ananindeua – 14 de fevereiro (Terça-feira)

UsiPaz Terra Firme – 15 de fevereiro – (Quarta-feira)

A programação é gratuita e ocorrerá no horário de 8h às 12h.

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará