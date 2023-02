Programação de carnaval nas Usinas da Paz inicia nesta quarta-feira (08)

O projeto “Espaços Abertos”, executado pela Fundação ParáPaz, inicia a programação de carnaval nas Usinas da Paz, da Região Metropolitana de Belém, na quarta-feira (08) e se estende até a próxima quarta, dia 15. Foram abertas inscrições de até 100 pessoas em cada Usina, para crianças de 5 a 12 anos.

Entre as atividades estão a confecção de painéis com recortes de fotos, reportagens sobre o contexto histórico da cultura carnavalesca, o trabalho lúdico com marchinhas carnavalescas; confecção de máscaras; pinturas e concurso de fantasias.

O objetivo é promover um baile de carnaval em sete unidades das Usinas, com momentos de diversão para a comunidade em que as crianças terão a oportunidade de conhecer sobre a manifestação popular e sua importância na sociedade.

“Essa parceria institucional vai proporcionar diversão, mas também socialização e cidadania à população. O “Espaços Abertos” tem como meta usar as práticas recreativas e socioeducativas para desenvolvimento de cidadania. Nesse sentido, usaremos esse período festivo e cultural para estimular a socialização e a recreação na comunidade”, pontuou Carlos Valente, coordenador do projeto.

Programação:

Dia 08 – UsiPaz Padre Bruno Sechi (Bengui) – 08h

Dia 09 – UsiPaz Jurunas/Condor – 08h

Dia 10 – UsiPaz Cabanagem – 08h

Dia 13 – UsiPaz Guamá – 08h

Dia 14 – UsiPaz Prof. Amintas Pinheiro (Icuí-Guajará) – 08h

Dia 15 – UsiPaz Terra Firme – 08h

Dia 16 – UsiPaz Antônia Corrêa (Nova União – Marituba) – 08h

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará