Programação de férias será com muita diversão para as crianças no Museu Parque Seringal

O município de Ananindeua por meio da Secretaria Municipal de meio Ambiente (Sema) vai realizar a partir da próxima semana, a Colônia de Férias no Museu Parque Seringual, para crianças de 4 a 10 anos de idade.

Os pais que tiverem interesse em inscrever sua criança para participar da colônia, devem ficar atentos ao prazo de inscrição que inspira amanhã (6), as 12h no Parque Seringual na Trav. We 34, Cidade Nova VIII. As vagas são limitadas.

A colônia de férias ira ocorrer nos dias 12 ao dia 15 de julho no horário das 8h30 as 11h30. A programação inclui, atividades psicomotoras, pintura e colagem, criação de fantoches, oficina de reciclagem, o teatro com contação de história e muito mais.

Acompanhe a programação completa

Dia 12/07

8h30 às 9h30 -Acolhimento regras do parque, apresentação do espaço e guarda

9h30 às 10h-Lanche

10h às 11h-Horta (plantação de mudas)

11h às 11h30 – Atividades psicomotoras

Dia 13/07

8h30 às 9h30-Pintura e colagem (cantinho da leitura cabana)

9h30 às 10h-Lanche

10h às 11h – Criação de fantoches (rolo de papel), regando as mudas horta

11h às 11h30 – Atividades psicomotoras.

Dia 14/07

8h30 às 9h30 – Museu (vídeos de preservação ambiental/noções de saúde e higiene palestra educativa)

9h30 às 10h-Lanche

10h às 11h-Oficina de reciclagem (confecção bolsas pet e porta retrato de papelão), colheita na horta

11h às 11h30 – Atividades psicomotoras

Dia 15/07

8h30 às 9h30 -Teatro com contação de história (fantoche), exposição do acervo guarda ambiental

9h30 às 10h-Lanche coletivo (piquenique)

10h às 11h30 – Recreação (pula pula/exposições das atividades das crianças/corrida do saco/

passa o bastão/cabo de guerra/ atividades pula corda)

