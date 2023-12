Programação diversa apresenta os avanços da política educacional da rede municipal de ensino

Com uma vasta socialização de produções realizadas nos projetos desenvolvidos nas escolas municipais, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), realiza nos dias 11 e 12 de dezembro o XX Diálogos de Saberes com o tema “Educação Popular e Cultura da Paz na Amazônia”.

É a culminância de um ano de trabalho comprometido de toda a Rede Municipal de Educação (RME), buscando avançar nas políticas públicas para uma educação de qualidade, transformadora e inclusiva no município de Belém. O evento será realizado no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, e vai compartilhar as experiências pedagógicas e culturais desenvolvidas no ano letivo de 2023.

Nos dois dias do encontro, que também se reveste em mais um incentivo ao trabalho docente e de valorização das ações pedagógicas, haverá apresentação de trabalhos nas seguintes modalidades: comunicação oral, que são relatos de iniciativas exitosas desenvolvidas nas unidades educativas; socialização de experiências, exposição de produtos dos projetos e ações pedagógicas desenvolvidos nas escolas; e apresentação artístico cultural, quando as unidades terão oportunidade de levar apresentações, por meio de música, dança ou outra expressão de arte.

“É um momento fundamental para socializar saberes e experiências, vivência e integração entre os distritos, além de promover encontros e valorizar a educação como um todo”, avalia Sinara Dias, que coordena o evento e comanda a Coordenadoria de Educação para as Relações Étnicos-Raciais (Coderer) da Semec.

A 20ª edição do Diálogos de Saberes promove a valorização das ações das trabalhadoras e dos trabalhadores em educação, comprometidos com o objetivo de tornar Belém alfabetizada, leitora, inclusiva, antirracista e conectada.

Programação: No dia 11, às 8h, haverá a apresentação do coral dos/as servidores/as da Semec. Em seguida, a cerimônia de abertura do evento e pronunciamento das autoridades. Depois, visita aos estandes ocupados por diretorias e coordenações da Semec, apresentando os principais projetos e ações desenvolvidos.

A partir das 13h, mesa redonda para debater a importância da participação de crianças e adolescentes para agenda climática, com a participação de especialistas do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e mediação da coordenadora da Educação Infantil da Semec, professora Nilcilene Dias.

A agenda segue com as conferências “Educação, Direitos Humanos e Cidadania” e “Os princípios da Educação do Campo para a transformação escolar”. Já o Núcleo de Arte, Cultura e Educação (Nace) participa também com o “I Seminário Crítico das Amazônias: o Ensino da Arte em Foco”, incluindo a mesa redonda sobre “Prática de Educação Decolonial das Amazônias”. E às 17h, o primeiro dia da II Mostra de Sabores e Saberes com participação de estudantes da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai).

No palco, atividades de música, dança, teatro, poesia, cantigas populares, contação de histórias para a alegria de crianças, jovens e idosos. A programação prossegue com a realização dos seminários compartilhando saberes com foco em multimidias e educação, robótica e sustentabilidade, práticas de alfabetização e pós-alfabetização e de educação antirracista e experiências inclusivas na Amazônia.

A agenda continua no dia 12, com mais troca de informações, experiências e vivências dos profissionais da educação da rede municipal de ensino, culminando com a certificação e formatura dos estudantes da Ejai e o pré-lançamento da Cartilha Marielle, segunda edição – racismo recreativo.

Texto: Silvia Sales

Fonte: Agência Belém/Foto: Leandro Muller/Ascom Semec