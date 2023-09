Programação diversificada e interativa das escolas municipais atrai o público na Feira Pan-Amazônica do Livro

Com uma programação acolhedora e diversificada, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), marca presença na 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e Multivozes, que ocorre no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.

No primeiro dia da Feira, quem passou pelo stand da Semec pode prestigiar as atividades da Coordenação da Educação do Campo, das Águas e das Florestas (Coecaf), explorando a diversidade dos trabalhos pedagógicos das escolas do campo da rede municipal de educação.

“Em tempo de reflexões sobre a Amazônia é importane pensar em uma educação comprometida com os que vivem nos rios e nas florestas. É fundamental para que possam produzir em suas próprias vidas. Esse espaço na Feira do Livro mostra o compromisso com a construção de nosso currículo social”, destaca o coordenador da Coecaf, Jenijunior Santos.

Música na Escola

Também no sábado, 9, à tarde, a Coordenação de Ensino Fundamental (Coef) expôs ao público presente à Feira, diálogos com a Turma do Açaí, lançamento do livro da professora Ester Cardoso e a apresentação do projeto Música na Escola, regido pelo professor John Souza.

“Esse momento é importante para que nosso projeto ganhe ainda mais visibilidade, visto que estamos em um evento que valoriza a leitura e o estudante. Trazer nosso projeto para o stand da Semec é uma oportunidade ímpar”, explicou o professor.

O projeto tem como objetivo, através da música, debater sobre problemas sociais, que vão desdeo bullying a acontecimentos históricos, tudo em sala de aula.

Atualmente, o professor John Souza tem turmas em sete escolas do município: Padre Leandro Pinheiro, Rotary, Liceu Mestre Raimundo Cardoso, Madalena Haad, Ida de Oliveira, João Nelson Ribeiro e Maria Heloísa de Castro.

Interação

Quem parou no stand pode regalar-se na atividade “Solte a Poesia”. A jornalista Mayave Ribeiro contou que adorou o momento de interatividade.

“Como público, nós podemos participar ativamente recitando poemas e poesias. Isso ainda não tinha visto em outros stands, isso foi o diferencial de poder participar e não somente observar”, relatou Mayave.

A pequena Alice Paes contou que adora participar da feira, obter livros e passear com a família. Na oportunidade, ela garantiu o autógrafo de um dos seus escritores favoritos, o poeta Juraci Siqueira.

“Eu vou poder ler, guardar e lembrar desse momento maravilhoso e educativo. Também fiquei muito feliz de encontrar o Juraci aqui no espaço da Semec”, contou Alice.

Até o final da feira, dia 17 de setembro, o estande da Prefeitura de Belém vai apresentar todas as coordenações de educação. A programação também ocorre na Arena das Artes.

A programação completa da rede municipal de educação na 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes e na Arena das Artes pode ser acessada nas redes sociais da Semec.

Texto: Leandro Muller

Fonte: Agência Belém/Foto: Leandro Muller/Ascom SEMEC