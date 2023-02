Programação do Círio de Nazaré de 2023 inicia neste final de semana

A Diretoria da Festa de Nazaré, já divulgou a agenda com a programação do Círio de Nazaré 2023. A programação começa no próximo domingo (12) com o Círio todo dia, às 07h30 no local do trajeto do Círio. Os próximos eventos ocorrerão a partir de março com agenda até o final do ano.

Confira a programação completa

Fevereiro

12 de fevereiro – Círio todo dia

Local: Trajeto do Círio

Hora: 07h30



Março

3 e 4 de março – Na Praça com Maria

Local: Praça Santuário

Hora: 19h



11 e 12 de março – 1ª Visita da IP à Região Episcopal

Local: Região Santa Maria Goretti

Hora: 7h



18 de março – 1º Círio Solidário

Local: Paróquia Região Menino Deus

Hora: 8h



31 de março – Na Praça com Maria

Local: Praça Santuário

Hora: 19h

Abril

1º de abril – Na Praça com Maria

Local: Praça Santuário

Hora: 18h



6 de abril – Missa da Ceia do Senhor

Local: Basílica Santuário

Hora: 18h



15 e 16 de abril – 2ª Visita Episcopal

Local: Região Santana

Hora: 7h



29 e 30 de abril – 3ª Visita Episcopal

Local: Região São João Batista

Hora: 7h



Maio

12 de maio – Festa Dia das Mães / Mamãe vai dançar

Local: Assembleia Paraense

Hora: 21h



14 de maio -Missa da Diretoria / Benção das Medalhas

Local: Basílica Santuário

Hora: 10h



20 e 21 de maio – 4ª Visita da IP à Região Episcopal

Local: Região Coração Eucarístico

Hora: 7h



23 de maio Missa de encerramento da Novena Mariana / Descida da Imagem

Local: Basílica Santuário

Hora: 18h



27 de maio Abertura da Quermesse Mariana

Local: Praça Santuário

Hora: 18h



31 de maio – Missa da Coroação de Nossa Senhora e Subida da Imagem Original

Local: Basílica Santuário

Hora: 18h



31 de maio – Apresentação do Cartaz Círio 2023

Local: Basílica e Praça Santuário

Hora: 19h15



Junho

3 de junho – 2º Círio Solidário

Local: Paróquia Santa Bárbara – Região Nossa Senhora do Ó

Hora: 8h



4 de junho – Encerramento da Quermesse Mariana

Local: Praça Santuário

Hora: 18h



14 a 16 de junho – Congresso da Devoção Mariana e Círio de Nazaré

Local: Hangar Centro de Convenções

Hora: a definir



18 de maio – Círio todo dia

Local: Trajeto do Círio

Hora: 07h



18 a 24 de maio – Cerco de Jericó

Local: Capela Bom Pastor

Hora: 12h

Julho

19 de julho – Centenário Título Basilical

Local: Basílica Santuário



Agosto

4 e 5 de agosto – Na Praça com Maria

Local: Praça Santuário

Hora: 18h



6 de agosto – Feijoada do Papai

Local: Assembleia Paraense

Hora: 11h



15 de agosto – Missa de 50 Anos de Ordenação de D. Alberto

Local: a definir

Hora: 18h



19 de agosto – 1.000 Ave Marias

Local: Capela Bom Pastor

Hora: 8h



20 de agosto – Encontro de Formação dos Dirigentes de Peregrinação

Local: a definir

Hora: 8h



21 de agosto – Dia do Mandato

Local: Basílica Santuário

26 de agosto – 3º Círio Solidário

Local: Região Santana

Hora: 8h



31 de agosto – Sorteio dos carros

Local: Auditório Dom Zico

Hora: 19h



Setembro

1 e 2 de setembro – Na Praça com Maria

Local: Praça Santuário

Hora: 18h



9 e 10 de setembro – 5ª Visita da IP à Região Episcopal

Local: Região São Vicente de Paulo

Hora: 19h



21 de setembro – Lançamento Oficial do Arraial 2023

Local: Bom Pastor e Casa de Plácido

Hora: 16h



23 de setembro – Manhã dos Eleitos

Local: Casa de Plácido

Hora: 8h



23 de setembro – Formação dos Alunos das Escolas / Carros

Local: Auditório Paulo Apóstolo / Casa de Plácido

Hora: 15h



24 de setembro – Concurso de Redação

Local: CSN – Auditório Paulo Apóstolo

Hora: 8h às 10h



26 de setembro – Entrega do Roteiro De Eventos aos Órgãos de Segurança

Local: Auditório D. Zico

Hora: 19h



28 e 29 de setembro – 6ª Visita da IP à Região Episcopal

Local: Nossa Senhora do Ó

Hora: 7h



29 de setembro – Abertura do Arraial

Local: Estacionamento da Basílica

Hora: 19h



30 de setembro – 7ª Visita da IP à Região Episcopal

Local: Região Menino Deus

Hora: 7h

Outubro

2 a 5 de outubro – Acompanhamento Peregrinos de Nazaré

Local: Casa de Plácido e Trecho Castanhal/Belém

Hora: 7h



3 de outubro – Missa de Abertura Oficial do Círio 2023

Local: Basílica Santuário

Hora: 18h



3 de outubro – Abertura Oficial do Círio 2023

Local: Casa de Plácido

Hora: 19h



4 de outubro – Abertura da Vigília de Adoração / Oração

Local: Capela Bom Pastor

Hora: 8h



4 de outubro – Procissão do Traslado

Local: Basílica Santuário / CDP

Hora: 20h



5 de outubro – Missa de Apresentação do Manto

Local: Basílica Santuário

Hora: 18h



6 de outubro – Encerramento da Vigília de Adoração / Oração

Local: Capela Bom Pastor

Hora: 6h30



6 de outubro – Missa do Traslado Basílica Santuário

Local: Basílica Santuário

Hora: 7h



6 de outubro – Traslado Ananindeua / Marituba

Local: Basílica Santuário

Hora: 8h



7 de outubro – Romaria Rodoviária

Local: Ananindeua

Hora: 5h30



7 de outubro – Romaria Fluvial

Local: Icoaraci

Hora: 9h



7 de outubro – Moto Romaria

Local: Praça Pedro Teixeira

Hora: 11h30



7 de outubro – Descida da Imagem

Local: Basílica Santuário

Hora: 12h30



7 de outubro – Missa da Trasladação

Local: Colégio Gentil

Hora: 16h30



7 de outubro – Trasladação

Local: Colégio Gentil

Hora: 17h30



8 de outubro – Missa do Círio

Local: Catedral

Hora: 6h



8 de outubro – Círio

Local: Catedral

Hora: 7h



8 a 21 de outubro – Programação Cultural / Círio Musical e Intercessão

Local: Concha Acústica e Capela Bom Pastor

Hora: 20h



14 de outubro – Ciclo Romaria

Local: Praça Santuário

Hora: 8h



14 de outubro – Romaria da Juventude Igreja

Local: Igreja a definir / Basílica Santuário

Hora: 16h



15 de outubro – Missa Romaria das Crianças

Local: Basílica Santuário

Hora: 7h



15 de outubro – Romaria das Crianças

Local: Praça Santuário

Hora: 8h



21 de outubro – Romaria dos Corredores

Local: Praça Santuário

Hora: 5h30



22 de outubro – Missa Procissão da Festa

Local: a definir

Hora: 7h



22 de outubro – Procissão da Festa

Local: a definir

Hora: 8h



22 de outubro – Missa de Encerramento do Círio

Local: Basílica Santuário

Hora: 18h



22 de outubro – Encerramento do Círio 2023

Local: Casa de Plácido

Hora: 19h



22 de outubro – Espetáculo de Encerramento

Local: Praça Santuário

Hora: 21h45



23 de outubro – Subida da Imagem

Local: Basílica Santuário

Hora: 6h



23 de outubro – Missa do Recírio

Local: Praça Santuário

Hora: 6h30



23 de outubro – Recírio

Local: Praça Santuário

Hora: 7h30



24 de outubro – Coquetel com a Imprensa

Local: Casa de Plácido

Hora: 19h



26 de outubro – Entrega dos Certificados aos Apoiadores

Local: Casa de Plácido

Hora: 19h

Novembro

4 de novembro – 4º Círio Solidário

Local: Região Santa Maria Goretti

Hora: 8h



18 e 19 de novembro – 8ª Visita da IP a Região Episcopal

Local: Região Santa Cruz

Hora: 7h



20 de novembro – Ação de Graças / Dissolução da Diretoria 2023

Local: Capela Bom Pastor e Auditório D. Zico

Hora: 19h



Dezembro

7 de dezembro – Missa de Posse Diretoria Círio 2024

Local: Basílica Santuário

Hora:18h



2 de dezembro – Posse da Diretoria Círio 2024 e Confraternização Natalina

Local: Casa de Plácido

Hora: 19h



15 e 16 de dezembro – Natal de Nazaré

Local: Praça Santuário

Hora: 19h

