Programação do final de semana com A Província do Pará

Veja o que fazer nesse final de semana na capital paraense:

Sexta-feira (17)

– No café com arte vai ter Les´t Dance com discotecagem do Dj megusta, e a partir das 5h já começa rolar o happy hour, uma ótima opção para quem gosta de dançar.

Café com Arte

Local: Trav. Rui Barbosa, 1437

Hora: 17h

– E falando em dançar, na Boate Pride vai rolar a festa pop set especial com músicas do João e Anitta, com direito a batalha de danças em duplas, valendo prêmio para as duplas vencedoras, então marca aqui a dupla que vai curtir com você e quem sabe ganhar esse desafio.

Pilantra Festa Pop com set de Jão e Anitta

Local: Boate Pride – R. dos Quarenta e Oito, 42 – Batista Campos, Belém

Hora: 22h

– Agora para quem prefere um role com magicas e fantasias, uma ótima alternativa é pegar uma sessão no circo Americano, localizado no estacionamento do Shopping Bosque Grão Pará, em Belém, hoje tem sessão a partir das 20h30. Pode chamar a família e amigos para curtir uma noite de espetáculo.

Circo Americano

Local: Estacionamento Shopping Bosque Grão Pará – Avenida Centenário, 1052 – Mangueirão, Belém

Hora: 20h30

– E falando em shopping, o boulevard Belém, tem uma programação de páscoa para as crianças que ama essa época de muito chocolate, o evento kids propõem uma oficina cheia de sabor e que vale muita a penas levar a criançada.

Páscoa “Os Chocolix com oficina de Chocodrink” – Evento Kids

Local: Boulevard Shopping Belém – Avenida Visconde de Souza Franco, 776 – Reduto

Hora: 14h às 20h

Sábado (18)

– No sábado o Shopping Metrópole Ananindeua vai realizar uma sessão do cine pet e feira de adoção, com entrada liberada apenas para o seu pet! o filme será “Shazam! Fúria dos deuses”. Em paralelo à sessão, haverá uma feira de doação em parceria com a APAI Belém.

Cine Pet com o filme Shazam! Fúria dos Deuses

Local: Shopping Metrópole Ananindeua – Rodovia BR-316, Km 4, 4500 – Coqueiro, Ananindeua

Hora: entre 14h30 e 18h

– E para quem adora uma exposição, a Assembleia Paraense- localizada na Avenida Almirante Barroso, estará com a exposição “Alegorias do Imaginário”, que reúne obras de 9 artistas convidados, a curadoria é de Yasmim Gomes, a visitação pode ser feita das 9h às 18h, até domingo, a exposição é de livre acesso para todos os sócios e socias e seus respectivos convidados.



Exposição “Alegorias do Imaginário”

Local: Assembléia Paraense – Avenida Almirante Barroso, 4614 – Souza, Belém

Hora: 9h às 18h

– No sábado a programação continua para a garotada no Boulevard Shopping Belém – Avenida Visconde de Souza, das 14h às 20h, dessa vez será uma oficina de slime. Anota na tua agenda pra não perder de levar a criançada.

Páscoa “Os Chocolix com oficina de Slime”

Local:Boulevard Shopping Belém – Avenida Visconde de Souza Franco, 776 – Reduto

Hora: 14h às 20h

– E falando em oficina a casa Namata vai realizar uma oficna de Bolha de sabão, com brincadeira para as crianças interagir com outras crianças e despertar toda a criatividade e habilidade da melhor maneira possível, brincando.

Oficina de Bolha de Sabão

Local: Casa Namata – Av. Conselheiro Furtado, 287 – Batista Campos, Belém

Hora: 10h

Domingo (19)

– No espaço cultural coisas de negro, em icoaraci, vai rolar o grupo parananin & carimbó de Icoaraci, a partir das 19h.

Grupo Parananin & Carimbó de Icoaraci

Local: Espaço Cultural Coisas de Negro – Avenida Doutor Lopo de Castro, 1081 – Cruzeiro, Icoaraci

Hora: 19h

– E para quem gosta de pagode de mesa, nosso tom + convidados, a partir das 16h, na cervejaria Cabôca.

Pagode de Mesa – Nosso Tom + Convidados

Local: Cervejaria Cabôca – Boulevard Castilhos França, 550 – Campina, Belém

Hora: 16h

Foto: Ilustração