Programação especial de aniversário de Belém já começa nesta sexta-feira

Na próxima semana a capital paraense completa 407 anos de história. E para celebrar esta importante data, a Prefeitura de Belém vai promover uma extensa e especial programação com diversas ações nas áreas do saneamento, urbanismo, cidadania, arte, cultura, educação, saúde e outras, envolvendo diversos dos seus órgãos. As programações já começam nesta sexta-feira (06), e seguem até o final do mês de janeiro.

Alguns dos serviços que serão realizados são limpeza, raspagem, capinação e roçagem de vias; limpeza e desobstrução do sistema de microdrenagem; recuperação asfáltica; visitas porta a porta para conscientização sobre o descarte correto do lixo domiciliar.

No dia 12 de janeiro, a Prefeitura de Belém idealizou uma programação extensa para comemorar os 407 anos. Começa logo cedo, às 7h, com uma Missa em Ação de Graças, na Igreja da Sé, na Cidade Verlha; um culto da Assembleia de Deus e a assinatura da ordem de serviço das Obras de Reurbanização da Trav. 25 de Setembro pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb).

Confira a primeira parte da programação completa de Aniversário de Belém

06/01

Sexta-feira – 9h30

Grande Mutirão da Limpeza

Órgão: Sesan

Na Av. Augusto Corrêa com a rua 3 de Outubro, ao lado da Escola Estadual Gatturno, no Guamá.

06/01

Sexta-feira

Palestras sobre patrimônio histórico

No Teatro Popular Nazareno Tourinho, na Cidade Velha

Órgão: Fumbel

07/01

Sábado – 19h

Sanção da Lei Valmir Bispo/Lançamento do edital de convocação dos Fóruns setoriais de Cultura para composição do Conselho de Cultura

No Teatro Popular Nazareno Tourinho

Órgão: Fumbel

07/01

Sábado – 18h

Aniversário da Cabanagem – Apresentação da Peça Cabanos, projeção de vídeomapping “Povo Cabano”

No Teatro Popular Nazareno Tourinho

Órgãos: Vice-Prefeitura, Tá Selado, Cerimonial, Comus, Fumbel

De 10/01 a 20/01

Oficinas

No Palacete Bolonha,Biblioteca Avertano Rocha e Teatro Nazareno Tourinho

Órgão: Fumbel

11/01

Quarta-feira – 8h

Ação Belém Cidadã

No Estacionamento do Ver-o-Peso

Todas secretarias

11/01

Quarta-feira – 17h

1000 novos beneficiários do Programa Bolsa Família. Agenda de agradecimento por crianças do Bora Belém ao prefeito e governador.

No Centur

Órgãos: Funpapa e Semec

12/01 – Aniversário de Belém

Quinta-feira – 7h

– Missa em Ação de Graças – Igreja da Sé, na Cidade Velha

– Culto Assembleia de Deus – Assembleia de Deus

12/01 – Aniversário de Belém

Quinta-feira – 10h

Assinatura da OS das Obras de Reurbanização da Trav. 25 de Setembro

Órgão: Seurb

13/01

Sexta-feira – 19h

Show Musical (Carimbó e Fruto Sensual)

Órgão: Fumbel

13/01

Sexta-feira – 19h

Entrega de títulos – Terra da Gente – Bairro de Fátima

Órgão: Codem



13/01

Sexta-feira

Entrega do Canal de descarga da Caripunas

Na Av. Bernardo sayão com a rua dos Caripunas, no Jurunas

Entrega da Praça Flávio Pena Sena, em homenagem ao guarda municipal falecido em 25/12/2022

Órgão: Promaben

14/01

Sábado – 10h

Entrega da Praça PET

Anúncio da construção de 3 Praças Pets e assinatura de Ordem de Servciço – OS

Na Trav. Antônio Barreto com Av. Visconde de Souza

Franco, no Reduto

Órgão: Sejel

14/01

Sábado

Programação Cultural do Aniversário de Belém

Em Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro

Órgão: Fumbel

15/01

Domingo – 7h

Corrida Belém – 15 anos de criação da Sejel

No Portal da Amazônia

Órgão: Sejel

15/01

Domingo – 11h

Festival do Reggae

Na Praça Waldemar Henrique

Órgão: Fumbel

16/01

Segunda-feira – 18h30

Entrega da modernização da iluminação pública a Av. Duque de Caxias

Órgão: Seurb.

