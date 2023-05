Programação especial marca aniversário de funcionamento da UsiPaz do Bengui

Uma programação especial vai movimentar o bairro do Bengui, em Belém, nesta próxima quinta-feira (04), pois a Usipaz Pe. Bruno Sechi, completa um ano de funcionamento e celebra a data com as portas abertas para a comunidade com diversos serviços voltados para a cidadania e o bem-estar.

A data será celebrada de forma especial, incluindo a comemoração do Dia do Star Wars, que representa uma brincadeira com a frase icônica “May the force be with you” (“Que a força esteja com você”, em português). Em inglês, a expressão “May the fourth” (quatro de maio) soa parecida com “May the force” (que a força) e, por isso, os fãs de Star Wars passaram a considerar a data como um dia especial da saga. A partir disso, a data foi oficializada como o Dia de Star Wars e é comemorado pelos fãs em todo mundo.

Além disso, a programação vai incluir serviços de saúde, jurídicos e emissão de documentos, além de muitas atividades lúdicas, esportivas e culturais para todas as idades. Haverá aferição de pressão arterial, medidas antropométricas, IMC, recomendações para prevenção de doenças cardiovasculares, massagens, ventosas, auriculoterapia e aromaterapia, medição de glicemia e palestra sobre “Pílula do dia seguinte e suas complicações no corpo feminino”.

Atendimentos jurídicos estarão disponíveis para prestar orientações à população. O espaço do Bengui também oferecerá serviços de emissão de qualquer via do RG, segunda via do CPF, segunda via de Certidão de Nascimento e de Óbito e Carteira de Trabalho Digital.

As atividades culturais incluem shows musicais, com a Amazônia Jazz Band, Grupo Galera da Toada, Flor de Jamburana, DJ Maycon Santos, Grupo de Carimbó ParáNativo e Dilcinho Nóbrega. E irá contar com apresentações de teatro e dança contemporânea, Showtek Dance, feira de artesanato, culinária e Geek, voltada para todas as idades. Haverá também Batalha Campal Cosplay.

O evento contará com a exibição do filme de Star Wars Episódio IX – A Ascensão Skywalker, Quizz sobre o tema e jogos temáticos de RPG, trazendo a atmosfera da saga de George Lucas para o aniversário do complexo. Todos os serviços e atividades oferecidos no aniversário da UsiPaz Pe. Bruno Sechi, no bairro do Bengui, são gratuitos e abertos ao público.

Serviço

Aniversário da UsiPaz Pe. Bruno Sechi

Data: 04/05/23

Horário: 08h às 21h

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará