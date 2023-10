Programação especial no Bosque e Horto Municipal leva educação ambiental e diversão para as crianças

Uma programação com foco ambiental e cultural foi preparada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma, para comemorar o Dia das Crianças de forma especial no Bosque Rodrigues Alves e no Horto Municipal, nesta quinta-feira, 12. Além de conscientização ambiental, a criançada vai contar com momentos de muita diversão.

O Jardim Zoobotânico da Amazônia é um dos espaços mais tradicionais para garantir a diversão no Dia das Crianças. No espaço do parque será realizada uma programação especial para a criançada, com a entrada totalmente gratuita.

Também haverá ação de comemoração ao Dia das Crianças no Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, onde será inaugurada a Brinquedoteca local, com brincadeiras diversas, distribuição de brindes e um lanche especial para as crianças internadas no hospital.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

8h às 12h – Exposição de animais taxidermizados – Apresentação das principais espécies da fauna silvestre

Local: Monumento dos Intendentes

8h às 12h – Exposição de crânios de animais silvestres – Jogo da identificação

Local: Oficina brinquedoteca

10h – Oficina de educação ambiental – Produção de carimbos ecológicos em folhas simples e compostas

Local: Entrada principal

10h – Exposição do Jardim Sensorial

Local: Jardim Sensorial

8h às 12h – Exposição de sementes da Amazônia – Interação com escolas parceiras

Local: Lago da Iara

A programação no Bosque Rodrigues Alves será realizada das 8h às 12h, porém, o espaço estará aberto das 8h às 14h. A entrada será gratuita.

HORTO MUNICIPAL

No Horto Municipal, a criançada vai participar da 2ª edição do Festival do Sorvete. Além disso, os pequenos vão contar com outras atividades, como sensibilização na natureza, caça ao tesouro, livre brincar e muito mais. A programação no Horto Municipal será realizada das 8h às 13h.

HPSM MÁRIO PINOTTI

Das 8 às 11 h haverá a inauguração da Brinquedoca do hospital, que funcionará no 1º andar. Haverá muitas brincadeiras, animação com super heróis, distribuição de brindes e lanche especial.

MANUTENÇÃO

Por conta da programação extensa que será realizada na quinta-feira, 12, o Bosque Rodrigues Alves não estará aberto na sexta-feira, 13. O local será fechado para manutenção. No sábado, 14, e domingo, 15, o local funcionará normalmente, das 8h às 14h.

Imagem: Agência Belém