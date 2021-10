Programação especial para comemorar os 27 anos de Canaã dos Carajás

Canaã dos Carajás completa nesta terça-feira (05), 27 anos de criação e para comemorar o anovesrário desta promissora cidade do sudeste paraense, uma programação especial foi programada pela prefeitura, iniciando com uma alvorada a partir das 6 horas da manhã.

A partir das 07 horas da manhã tem parabéns e corte do bolo no Residencial Canaã, além da Assinatura de Ordem de Serviço para a pavimentação da Avenida Agenor Paiva. Outras sete localidades, em horário diferenciados, também terão corte e distribuição de bolo para a comunidade, até às 18h.

Depois haverá lives que vão mostrar os projetos de Canaã para uma Cidade de Negócios e Turismo, além da mensagem de aniversário da Prefeitura Josemira gadelha e finalizar com o show de Henry & Klauss (Mágicos Tecnológicos do Fantástico). Até a pr´xima sexta-feira, as comeoraçõees continuarão nas comuidades com o corte de bolos

Confira a programação de aniversário

06:00 – 07:00 Alvorada em comemoração aos 27 anos de Canaã dos Carajás

07:00 – 09:30 Corte do Bolo de Aniversário de Canaã e Assinatura de Ordem de Serviço da pavimentação da Avenida Agenor Paiva

Local Residencial Canaã

09:30 – 11:00 Corte do Bolo de Aniversário de Canaã

Local Vale da Benção Avenida São João

11:00 – 12:30 Corte do Bolo de Aniversário de Canaã

Local Santa Vitória (Motocross) Avenida Antonio Carola

15:00 – 16:30 Corte do Bolo de Aniversário de Canaã

Local Novo Brasil

16:30 – 18:00 Corte do Bolo de Aniversário de Canaã

Local Vale dos Carajás (Rotatória S11D)

18:30 – 20:00 Corte do Bolo de Aniversário de Canaã

Local Avenida Weyne Cavalcante

19:00 – 19:30 Live – Canaã Cidade de Negócios e Turismo

19:30 – 20:00 Live – Mensagem de Aniversário

20:00 – 22:00 Live – Show de Mágica – Henry & Klauss (Mágicos Tecnológicos do Fantástico)

06/10 – Quarta-feira

16:00 – 17:30 Corte do Bolo de Aniversário de Canaã

Local Vila Feitosa

18:30 – 19:30 Corte do Bolo de Aniversário de Canaã

Local Vila Ouro Verde

07/10 – Quinta-feira

15:30 – 17:00 Corte do Bolo de Aniversário de Canaã

Local Vila Jerusalém

17:00 – 18:30 Corte do Bolo de Aniversário de Canaã

Local Vila Bom Jesus

08/10 – Sexta-feira

15:30 – 17:00 Corte do Bolo de Aniversário de Canaã

Local Vila dos Imigrantes

17:00 – 18:30 Corte do Bolo de Aniversário de Canaã

Local Vila Planalto

19:00 – 19:40 Live – Palestra Outubro Rosa

Fonte: Blog Zé Dudu